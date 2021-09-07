醫憂「教室這點沒做好」3～12歲很危險！加州老師1傳26人

▲有醫師認為教室內不通風，加上學童未打疫苗，可能處於危險環境中。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

新北市板橋某幼兒園群聚擴大，除了昨（6）日新增8學童、1家長確診後，今日新北市長侯友宜受訪時透露，又增加2幼兒、3家長染疫。康寧醫院教學副院長、婦產科權威尹長生憂心地說，病毒由家庭感染至學校，大家毫無警覺，加上學校通風不良、開冷氣、無法打疫苗情況下，置3～12歲幼童於風險中。

婦產科權威尹長生近日在《少康戰情室》節目中指出，若有做到超前部署，可想到一定是「老師、學生、家長，這三者互相傳來傳去，我們其實沒有做到這方面。」他指出，全球3國家衛生部長為最有名抗疫專家，包括美國佛奇、紐西蘭Bloomfield及馬來西亞衛生部長，為全球公認最厲害防疫專家，結果現在破口一大堆。

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尹長生表示，紐西蘭現在只要有1人確診全國關閉；以色列衛生部長也認為該國雖然超前部署這麼多，但他未來仍會以黑臉出現，意指任何人都不能掉以輕心，一定要超前部屬。

▲新北市板橋區爆發幼兒園群聚感染新冠肺炎，鄰近學校宣布預防性停課。（示意圖／記者湯興漢攝）

尹長生根據國外針對3～12歲兒童研究指出，該族群免疫力不是很好，「他並不會生病，但傳染力非常高！」甚至高於長者及重症者。而最近文獻報告也可見，以色列這個月開始替所有3～12歲學生於上學前全體免費測抗體，以檢視是否具免疫力，「如果沒有，可能要打針，有免疫力至少保護起來可以安全。」

尹長生認為，學校爆發群聚主要是家族感染至學校，但大家根本沒有察覺。學校通風設備不好，天氣熱開冷氣、門窗緊閉，若前後門打開通風，再加上抽風設備會相對安全。

除了從家庭傳染病毒至學校，尹長生進一步提到，還有經由老師所傳染，並舉例以色列一名小孩傳染80人，加州也有確診老師因脫口罩朗讀，而感染前後兩排共26名學生，顯現通風的重要性。他無奈「學校沒有這方面設備，又遇開學、又無法打針，所以非常危險，目前沒辦法控制住疫情，大概我看可能有問題了。」