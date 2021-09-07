高雄中秋連假能烤肉？陳其邁「加嚴管理」：下午3點給答案

▲高雄市長陳其邁出席美濃社區公托家園開幕活動。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內近日爆發3名機師突破性感染，基因定序皆為Delta變異株，接著新北市幼兒園又爆發群聚感染，若社區出現破口，疫情恐捲土重來。關於校園防疫以及中秋是否能烤肉，陳其邁表示，將會於今天下午3點防疫會議會後記者會說明。

高雄市長陳其邁7日上午前往美濃社區公托家園開幕活動，會前受訪時，針對近日疫情方面問題，他表示，早上有稍微注意到，除了在新北的幼兒園，也還有一家小學有學童確診，學校進行清消和停課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳其邁認為，逐漸解封，對於校園安全的環境更加重要，所以市府於上週專家會議以及今天下午將召開的專家會議，會針對校園防疫升級的部分全面加強，具體加強措施，預計在下午三點防疫會議會後正式對外說明。

▲中秋節高雄是否能烤肉？陳其邁將於下午三點統一說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另外，民眾也關心中秋是否能烤肉？陳其邁說：「我想，疫情都還在調整，在新北找不到感染源的狀況，南北移動會帶來風險，所以不管是在4天中秋節或者烤肉，我們會根據現在的疫情傳播狀況，來做加嚴管理，下午三點我都會對外說明。」

【更多新聞】

高雄警預約第2劑疫苗！交警遭排除怒：有夠靠北 衛生局說話了

長榮副機長航廈內「無罩聊天」 公司懲處出爐：1大過＋停飛6個月

快訊／長榮海運5船員確診！航程停靠10港口曝 國內大港全停過

快訊／停泊高雄港貨輪5人確診！他發燒揪出4同事也染疫 匡列24人

上學途中媽媽突然睡著了！9歲兒超淡定撥手機：又變睡美人了