驚悚影片！汽機車都搶快相撞起火　騎士「空翻一圈」重摔昏迷

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區祥順路二段、軍福十三路口7日上午發生一起交通事故，該路口變換交通號誌時，賴姓騎士疑為搶快左轉，遭到對向直行同樣搶快的銀色轎車迎面撞上，由於疑似車速頗快撞擊力道猛烈，騎士連人帶車在空中翻了一圈，落地後機車瞬間起火燃燒，賴男也傷重昏迷，經送醫急救後恢復意識，幸無生命危險。詳細車禍原因及經過，由交通警察大隊釐清。

▲汽、機車駕駛搶快相撞，騎士連人帶車在空中翻了一圈。（圖／截取自臉書社團《爆怨公社》）

事故發生時恰巧有民眾經過，並事後將行車紀錄器PO上臉書社團《爆怨公社》。影片顯示，銀色轎車在交通號誌轉為黃燈時欲快速通過，未料對向車道突然竄出一部同樣疑為搶快左轉的機車，雙方對撞後騎士連人帶車飛到近2樓高，在空中翻滾一圈才落地，相當驚悚。

▲2車均在交通號誌變換時搶快通過。（圖／截取自臉書社團《爆怨公社》）

機車落地後隨即起火燃燒，警消獲報趕抵現場滅火，並將傷重昏迷的騎士送往慈濟醫院救治，目前已恢復意識。

▲機車落地後起火燃燒，消防隊獲報到場撲滅。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方調查，7日上午7時50分，賴姓騎士（68歲）沿祥順路二段由軍福十五路往軍福十三路北往南方向行駛時逕行左轉，與對向的林姓自小客車駕駛（44歲）發生碰撞，機車倒地後起火，火勢由消防隊到場撲滅。經酒測雙方無酒精反應，整起事故轉由交大釐清肇事原因。

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