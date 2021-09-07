板橋幼兒園群聚案擴大　新北衛生局：有家長從埃及回來

▲侯友宜、陳潤秋（圖右）。（資料照／新北市府提供）

記者蘇晏男／新北報導

板橋某幼兒園爆發群聚染疫，今（7日）再新增2學童、3家長確診。針對幼兒園學童的家長是否曾從國外返國？新北市衛生局長陳潤秋表示，如果有境外回來狀況，會盡快把他們送去採檢，如果採檢陽性，會從這一條線去追，而目前知道有一位從埃及回來，但在檢疫期間PCR皆為陰性，這部分需進一步了解。

長榮航空機師確診Delta變種病毒株，卻違反防疫規定趴趴走，跨縣市足跡多；接著，板橋傳出某幼兒園爆發群聚染疫，引起民眾憂心，而新北市府在基因定序結果未出爐前，先視同Delta變種病毒株備戰。因此，新北市府昨晚宣布停課5所學校；不料，今一早又傳出中和某國小學童確診，全校緊急預防性停課，而新北市長侯友宜上午9時50分，率官員緊急召開記者會說明，並宣布幼兒園案再新增2學童、3家長確診，總共13人染疫。

記者會中，侯友宜指出，目前不清楚學生傳染給老師，還是學生傳染給老師，或是家長染疫傳給學生，學生再帶進校園，這部分一直積極疫調中。他說，至今，新北不會鎖定老師就是傳染源，所以也對幼兒園學童家長做疫調，「我們也會懷疑有些家屬從境外回來，會不會帶進感染源，這也是我們疫調重點方向」，當然也無法排除跟桃機染疫事件有無關聯性，這都要等基因定序出來後釐清楚。

媒體追問是否有幼兒園學童家長曾從國外返國？陳潤秋表示，如果有境外回來狀況，會盡快把他們送去採檢，如果採檢陽性，會從這一條線去追，而目前知道有一位從埃及回來，但在檢疫期間PCR皆為陰性，這部分需進一步了解。