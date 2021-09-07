最美西濱公路被當垃圾場！載滿廢布料丟駁坎　他賺3萬恐罰千萬

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南分局日前接獲通報，稱在台61線110.9K處遭人傾倒廢棄物，經警方調閱監視器後發現，1部自小貨車在6月底涉嫌傾倒，經通知孫姓駕駛到案說明，孫男坦承自台北市某工廠載運廢棄布料50-60捆至此路段側車道旁土地丟棄。全案依違反廢棄物清理法46條，處1年以上5年以下有期徒刑，最高可處1500萬以下罰金。

▲孫姓駕駛6月份從台北載著整車廢棄物，趁深夜人車稀少時，全部傾倒在台61線110.9K處。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南分局南勢派出所指出，8月29日接獲民眾報案，說自家土地出現大量廢棄布料，員警趕赴現場查看，發現該處遭傾倒廢棄布料50-60捆，報案民眾表示，其巡視自家位於在台61線南下110.9K側車道土地時，在駁坎下草堆內發現遭不明人士丟棄大量布料，遂趕緊報警處理。

▲▼孫男將廢棄布料丟棄在台61線路旁20米深的駁坎下，被地主發現後報警處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經警方了解，這名地主已數月未到自家土地查看，所以不清楚布料何時出現在該處，警方花了5天的時間調閱附近所有監視器畫面，日夜檢視監視器影像尋找蛛絲馬跡，終於在6月28日的影像中發現涉案車輛為1部自小貨車，隨即通知孫姓駕駛到案說明。

孫男自知無法狡辯，遂坦承其在當天駕駛該自小貨車，自台北市1家工廠載運廢棄布料50-60捆，以車資3萬元的代價，南下將布料丟棄於近20公尺深的駁坎下；未料被警方找上門，不僅將被依違反廢棄物清理法處1年以上5年以下有期徒刑，最高還可能被罰上千萬罰金，得不償失。

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