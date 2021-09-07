快訊／北市大安區女子墜樓「壓毀腳踏車」命危！民眾聽巨響嚇壞

台中市北屯區祥順路二段、軍福十三路口7日上午發生一起交通事故，該路口變換交通號誌時，賴姓騎士疑為搶快左轉，遭到對向直行同樣搶快的銀色轎車迎面撞上，由於疑似車速頗快撞擊力道猛烈，騎士連人帶車在空中翻了一圈，落地後機車瞬間起火燃燒，賴男也傷重昏迷，經送醫急救後恢復意識，幸無生命危險。詳細車禍原因及經過，由交通警察大隊釐清。