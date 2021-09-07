快訊／北市大安區女子墜樓「壓毀腳踏車」命危！民眾聽巨響嚇壞

記者黃彥傑、林昱萱／台北報導
台北市大安區延吉街一棟民宅7日下午發生一起事故，當時一名女子（約30多歲）疑似墜樓。附近鄰居聽到巨響後，就發現女子躺在地面，嚇得趕緊報警。救護人員到場後，傷者意識模糊，目前緊急將人送往醫院急救，女子墜落時壓毀停在一旁的腳踏車，警方封鎖現場調查女子墜樓原因。
▲大安區延吉街巷內民宅，一名女子疑似墜樓。（圖／記者黃彥傑攝）
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台北市大安區延吉街一棟民宅7日下午發生一起事故，當時一名女子（約30多歲）疑似墜樓。附近鄰居聽到巨響後，就發現女子躺在地面，嚇得趕緊報警。救護人員到場後，傷者意識模糊，目前緊急將人送往醫院急救，女子墜落時壓毀停在一旁的腳踏車，警方封鎖現場調查女子墜樓原因。
▲大安區延吉街巷內民宅，一名女子疑似墜樓。（圖／記者黃彥傑攝）
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