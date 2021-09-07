滷肉飯不給內用「發飆砸店」！台中警連夜奔新竹　6hrs火速逮人

▲台中滷肉飯業者凌晨遭砸店。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市政府警察局第二分局永興派出所今(7日)凌晨1時24分許接獲民眾報案，指稱北區漢口路四段一間魯肉飯店發生遭人砸店鬧事情事，警方立即啓動快打，迅速調派13警網27名優勢警力馳赴現場，抵達時歹徒已逃逸無蹤，經警方迅速成立專案小組，徹夜北上至新竹縣追緝犯嫌，於6小時內已將2名涉案犯嫌逮捕到案，展現警方維護治安決心。

案經警方初步調查，涉案歹徒共有4名（另3名友人係勸架未參與鬧事），分乘2輛自小客車停於店門口，1名男子先入店內詢問「可否內用？有無販賣鹹酥雞？」「有無販賣塑膠袋？」等疑似酒後意圖滋事言語，邱姓女店長(49年次)回答不能內用，亦無販賣鹹酥雞等語，疑似造成該名男子心生不滿，男子往外走去，隨後另3名男子跟著從車上下車一起進入店內徒手翻掉店外桌子及店內攤位，造成整鍋魯肉排翻倒在地上，滋事者砸完店後立即駕車逃逸至新竹。

▲店裡亂成一團，湯湯水水灑滿地。（圖／記者鄧木卿翻攝）

現場無人受傷，已知損失1大鍋約上百塊待售爌肉，其他鍋具等財物損失仍估算中。第二分局立即組成專案小組，經調閱周邊路口監視器影像，鎖定2輛涉案車輛以車追人，連夜至新竹縣寶山鄉逮獲2名涉案陳姓犯嫌（73年次、90年次），犯嫌供稱係從新竹至台中訪友，準備北返時想先到臺中知名魯肉飯吃完宵夜再北上，未料無法內用而心生不滿，全案警方將依毀損、聚眾鬥毆等罪移請台中地方檢察署偵辦。

台中市政府警察局表示，台中市是中部重要消費城市，歡迎全國人民到文化之都觀光旅遊，但謝絕不法份子來滋事，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，並呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，否則本局必定立即打擊、嚴辦到底以保障民眾免於遭受惡黑勢力之恐嚇滋擾、暴力威脅，建構台中市安全宜居之生活環境。

▼警方連夜北上新竹，短短6小時即率先逮獲2嫌。（圖／記者鄧木卿翻攝）