改車5屁孩要跑山！他低頭「見驚人反轉」爆欣慰　網笑噴：溫馨

▲原PO遇到沒改排氣管的改車一族。（示意圖／北市環保局提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

在路上常會看到有年輕人改車，最讓人受不了的，就是愛在排氣管上動手腳、會爆出噪音，高分貝音量的那種。一位網友在PTT的Gossiping板上發文，說他看到路上一群要跑山的年輕人，本來心想一定又是改管噪音車屁孩，結果真相卻大反轉，讓他不禁發文直呼「突然覺得很欣慰」，讓其他人也笑翻。

這位網友發文問卦「看到一群改車屁孩，但有點感動……」說他半夜看到5個年輕人在超商外面，聽對話好像是準備要去跑山，他就心想一定是一群改管噪音車屁孩。原PO接著走近，查看對方的機車，果然是五顏六色再加一堆裝飾，根本是「屁孩標準款」。

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但當他往下一看排氣管的部分，「不得了！五台全都原廠的管！」代表不會爆出噪音、高分貝音量，「果然他們發車閃人後，靜悄悄的，完全沒有爆管聲。」超反差的結局，讓網友笑了「這些屁孩什麼都改，唯獨保留了原廠的管，突然覺得很欣慰。」

貼文一出，不少人也意外直讚，「安靜不改管，值得嘉許」、「很好啊，熱血不擾民」、「不改管的屁孩是好屁孩」、「清流屁孩」、「優質屁孩XD」、「屁孩進化了～感動QQ」、「這種莫名的溫馨感是怎樣，笑死」、「屁孩界的一盞明燈，大有可為！」

還有網友表示，「1.還沒存到錢2.訂的管還沒到」、「最近抓得兇，有環保局的在場直接拖吊」、「現在玩改管的是老人了」、「真的！我上次也看到一部改得超花俏的機車，結果管子超安靜，反差超大」、「支持改裝，不支持改排氣管」、「很乖，代表法律有效」、「還在存錢啦！」