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韓國真的太會催！莫德納「今再到貨139萬劑」　342萬劑BNT一次送到

▲▼南韓6日有255萬劑莫德納疫苗到貨。（圖／達志影像）

▲南韓6日有255萬劑莫德納疫苗到貨。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前美國藥廠莫德納曾坦承由於實驗室出包，導致新冠疫苗出貨時程延遲，這讓南韓防疫當局的接種計畫大亂，許多民眾苦等施打第2劑。不過如今，隨著南韓政府派遣代表團遠赴美國總部催貨，近日來陸續收到疫苗，繼5、6日收到共381萬劑，今（7）日晚間10時將再到貨139.3萬劑，短短2周就收到815.2萬劑。

南韓向輝瑞（BNT）簽約購買的新冠疫苗342.8萬劑也預計明（8）日上午11時15分抵達仁川國際機場。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《韓聯社》，南韓中央災難安全對策本部第1總括調整官、保健福祉部第2次長姜都泰（강도태）於7日上午在會議發佈上述消息。據悉，南韓政府派遣代表團飛往美國向莫德納總部催貨後，獲對方致歉、並承諾至9月第1周（5日以前）前將優先供貨701萬劑，從8月23日至9月6日已供貨675.9萬劑，具承諾數量相差不遠。

不過，若算上今（7）日晚間即將到貨的139.3萬劑，則南韓從8月23日至今短短2周內就從莫德納收到共815.2萬劑疫苗，可以說莫德納在遵守對南韓承諾與事後的處置態度上誠意十足。

悉數南韓近2周的莫德納到貨量，8月23日收到101.7萬劑、9月2日收到102.1萬劑、9月3日收到90.5萬劑、5日收到126.3萬劑、6日收到255.2萬劑，再加上7日晚間將收到的139.3萬劑，總共收到815.2萬劑。但《京鄉新聞》等韓媒還是對莫德納延遲供貨感到不滿，認為莫德納未在其承諾的9月5日前供貨滿701萬劑。

同時，南韓與歐洲國家羅馬尼亞的「新冠疫苗共享計畫」正持續進行，南韓從羅馬尼亞獲得150.3萬劑mRNA系列疫苗，其中自購的輝瑞疫苗為105.3萬劑、羅馬尼亞人道捐贈的莫德納疫苗為45萬劑，其中52萬6500劑的輝瑞疫苗已於2日抵達，剩下的輝瑞52萬6500劑疫苗、莫德納45萬劑疫苗預計明（8）日下午3時抵達南韓。

另外，南韓7日上午10時30分已有3087萬8725人完成第1劑新冠疫苗施打，占全國總人口60.1%。

►飛美國催貨真的有效！南韓莫德納今、明共到381萬劑　9月承諾量快達標

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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