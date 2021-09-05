飛美國催貨真的有效！南韓莫德納今、明共到381萬劑　9月承諾量快達標

▲南韓的莫德納疫苗於8月底、9月初陸續順利到貨。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

新冠疫苗大廠莫德納先前曾因實驗室出包，導致疫苗生產時程延後，為此南韓政府特別派遣代表團到美國總部催貨，獲得對方致歉。如今，南韓在新冠疫苗到貨上陸續傳來好消息，繼今（5）日已有126萬劑疫苗運抵仁川國際機場，明（6）日再有255萬劑運達，總和接近莫德納當初所承諾的701萬劑。

根據韓媒《News1》，先前莫德納曾於8月曾因實驗室問題導致疫苗生產時程延後，南韓政府派遣代表團飛往美國抗議後，莫德納承諾會在9月第1周將701萬劑疫苗運抵南韓，之後南韓於8月23日到貨101.7萬劑、9月2日到貨102.1萬劑、9月3日到貨90.5萬劑、5日已到貨126.3萬劑、預計6日再到貨255.2萬劑，合計共為675.9萬劑，其實已相當接近莫德納承諾的數量。

隨著255.2萬劑莫德納疫苗將於6日抵達，包含阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞（BNT）、嬌生、莫德納等廠牌，共已運進5754萬劑新冠疫苗。

南韓中央事故收拾本部社會戰略班長孫映萊（손영래）於5日例行記者會上承諾，政府日後將持續致力於保障新冠疫苗的穩定供應，目前預防接種工作正順利進行，預計中秋節（추석，南韓稱秋夕）前能達成3600萬人完成第1劑接種的目標。

據悉，南韓截至5日上午11時15分，已有3000萬1000人接種第1劑新冠疫苗，占全國總人口58.4%，完成2劑接種者則為1774萬7159人，占全國總人口34.6%。

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