12至18歲學生打BNT疫苗！　金門縣府曝「最快這時間」開始施打

▲▼金門12至18歲學生最快23日以後可施打BNT疫苗。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

中央之BNT(輝瑞)疫苗持續到貨，教育部於9月6日發布「滿12歲至未滿18歲學生接種BNT疫苗規劃說明」，金門縣府預計期程為9日至13日學校發放接種意願調查書給予學童及家長，14日至16日進行造冊，最快於23日入校施打(高中職及國中)或至醫療院所(滿12歲之國小生)接種，但實際時間仍需等待中央疫苗運送時間，請民眾依學校、衛生所通知時間施打，不用上1922「COVID-19公費疫苗預約平臺」預約。

金門縣政府指出，本次BNT疫苗施打對象為「滿12歲至未滿18歲之學生」，接種順序為「高中學生優先，再施打國中生及滿12歲國小生」，金門預計接種方式如下：

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(1)高中職及國中請各鄉鎮衛生所入校施打

(2)110年9月1日前滿12歲國小生因人數較少，金城鎮衛生所將會直接聯繫家長和學校請學童前往施打

(3)如未能於學校接種疫苗之學生，也可由學生及家長逕至「COVID-19公費疫苗預約平臺」進行意願登記及選擇醫療院所預約接種疫苗，並持意願書至醫療院所接種疫苗。

而教育部亦針對學生施打BNT疫苗有以下配套措施，包含：

(一)接種疫苗當日，學校調整課程內容，安排靜態活動，以觀察學生身體狀況。

(二)學生接種疫苗後，當日起如有不良反應，得申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以三天為原則(含接種當日)，必要時得延長；學生若至醫療院所接種疫苗，學校應給予疫苗假。若家長需請假照顧，可給予防疫照顧假。

(三)疫苗接種後兩週，請學校妥善規劃課程內容、調整教學方式及減少激烈教學活動。

(四)特殊教育學校之外展施打服務，建議加派醫療人力，以觀察學生身體狀況。

金門縣教育處黃雅芬代理處長表示，縣府和家長們所盼之BNT疫苗終於準備開始注射，目前已請各校將「BNT疫苗學生接種須知及評估暨意願書」發至符合施打資格之學生，縣府將會協調衛生局、各鄉鎮衛生所及相關單位全力投入學生施打疫苗，在此也鼓勵家長及學生同意施打疫苗，唯有增加本縣疫苗覆蓋率，才可讓我們盡速回歸正常生活。