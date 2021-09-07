BNT檢驗等14天！陳時中坦言「標準品太晚來」　之後會縮短到7天

記者嚴云岑／台北報導

晶圓代工廠台積電董事長劉德音6日晚間向政府呼籲，新冠變種病毒來勢洶洶，相當憂心可能出現防疫破口，希望政府相關單位加速準備，儘早開始讓民眾施打BNT疫苗。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，因為BNT標準品較晚送來，首批封緘檢驗還是要等14天，但之後檢驗大概都只要7、8天就可出關，加上解凍時間，可能會再長一點。

台積電、鴻海永齡基金會及慈濟購買共1500萬劑BNT新冠病毒疫苗，首批已於9月2日運抵台灣。另外，鴻海創辦人郭台銘今早透露，9月下旬起「週週都會有疫苗到貨」，指揮中心指揮官陳時中下午也談到，近2個月疫苗供貨是蠻穩定的，但詳細情形還不能確定。

新北市幼兒園發生群聚10人確診，劉德音針對媒體詢問看法時表示，由於變種病毒讓疫情變化，為了防堵防疫破口，希望政府加快將捐贈BNT疫苗檢驗，以及盡快進行接種施打作業。

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新進疫苗來台後，都需要通過食藥署風緘檢驗才能出關，今年首批莫德納疫苗就是受惠於標準品提早到貨，5月28日疫苗抵台後，6月7日就完成封緘、6月8日投入施打，比原訂的14天時程縮短了3天，但該批BNT疫苗因無標準品先行，可能還是得跑完14天封緘檢驗，確認安全無虞後，才能投入施打。

歷次疫苗到貨後，食藥署都會派員赴低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等試驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，將在7至14天內核發封緘證明書。