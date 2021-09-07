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女大生要辦「咪咪世界巡迴」　舞動巨乳救地球！上街脫了男友挺爆

▲▼英國31歲女大生安赫絲特（Laura Amherst）上空參加環保組織「反抗滅絕」（XR）的示威活動爆紅。（圖／達志影像）

▲英國女大生安赫絲特（Laura Amherst）因為「上空」參加環保示威而爆紅。（圖／達志影像）

記者吳美依／綜合外電報導

英國女大生安赫絲特（Laura Amherst）參加環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）示威時，在街頭「上空」跳舞而爆紅。她如今想要前往世界各地，繼續用「上裸舞蹈」吸引人們關注氣候變遷議題，「如果一場『咪咪世界巡迴』（boob world tour）能夠幫上忙，那我就會去做，不在乎花費多少時間」，而且男友也力挺到底。

▲▼ 英國環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）街頭示威，其中31歲女學生安赫絲特（Laura Amherst）脫了衣服。（圖／路透）

▲▼ 英國環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）街頭示威，其中31歲女學生安赫絲特（Laura Amherst）脫了衣服。（圖／達志影像）

▲安赫絲特（Laura Amherst）表示，父親和男友都很支持自己。（圖／達志影像）

安赫絲特起初還用貼紙遮住乳頭，之後直接赤裸上身，高舉標語表達訴求，「如果我把衣服脫掉，可以幫助拯救地球，那為什麼不做呢？」。她強調，我們生存的星球如今面臨迫切且嚴峻的威脅，「倫敦非常開放，但我也想要前往世界各地不同城市，把這個想法推廣出去，不計代價引發人們對氣候變遷的關注」。

31歲的安赫斯特表示，親友都非常支持自己「上空」的決定，包括父親以及同樣身為社會運動人士的男友里昂（Leon），「他們都知道我對於拯救地球的熱情……但這其實也和他們無關，因為這是我的身體，我是一個自主的女人」。

▲▼英國31歲女大生安赫絲特（Laura Amherst）上空參加環保組織「反抗滅絕」（XR）的示威活動爆紅。（圖／達志影像）

▲▼英國31歲女大生安赫絲特（Laura Amherst）上空參加環保組織「反抗滅絕」（XR）的示威活動爆紅。（圖／達志影像）

▲安赫絲特不怕鍵盤酸民的嘲諷，還想要展開「咪咪世界巡迴」。（圖／達志影像）

安赫絲特的前衛舉動確實引發不少關注，但也不乏批評與砲轟，她希望鍵盤酸民對一般人、大企業甚至自己都採用同樣的審視標準，否則只是「再次完全忽略重點，浪費人們的時間」。

安赫絲特還說，儘管所有人都在看戲，或者試圖透過各種方式讓她看起來很蠢，但「你是沒辦法讓真相、同情心以及正義看起來很愚蠢的。我們都可以做些改變，團結起來向政府施壓」。

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