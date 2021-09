2點全露不遮了！女大生「上空激裸」秀白嫩巨乳　為救地球脫了

▲安赫絲特因裸體參加英國的XR示威而受人關注。(組圖/達志影像、翻攝自@XRWorthing推特)

記者葉睿涵/綜合報導

英國31歲的空中大學政治系女學生安赫絲特(Laura Amherst),在上個月因半裸參與環保組織「反抗滅絕」(XR)的示威活動而迅速走紅。9月1日,英媒在首相官邸外的抗議活動再次拍到她的身影,而這次安赫絲特的作風更加大膽,直接「解放上空」上陣,用行動來抗議政府在氣候變化問題上的失敗。

▲安赫絲特9月1日再次被拍到裸體參加「嬰兒車抗議行動」。(圖/翻攝自推特/@Knewz_Currently)

綜合《每日郵報》與《太陽報》報導,安赫絲特9月1日與數名「反抗滅絕」的活動人士,一同參與了「嬰兒車抗議行動」(Pram Action Protest)。從現場畫面可見,他們當時坐在數個白色嬰兒車中間,並在車上貼有「政府在氣候變化問題上的失敗正在謀殺兒童」的標語,抗議政府在氣候變化問題的無作為。

▲▼ 安赫絲特曾表示,自己裸體參與示威,是為了提高人們對氣候危機的關注,下同。(圖/達志影像)





英媒發現,日前因赤裸著上半身,只用2張「反抗滅絕」的貼紙遮住胸前2點抗議而走紅的安赫絲特,這次的作風更加大膽,不止脫光了全身的衣服,只穿著一條黑色小褲褲,就連胸前遮羞的貼紙都拿掉了,毫無保留地將一對雪白巨乳展現出來,成為抗議現場中最引人注目的風景之一。

儘管安赫絲特突然「解放上空」的用意不明,但她之前曾告訴媒體,她裸體抗議的原因是為了要讓人們提高對氣候危機的關注,「我這麼做不是為了賺錢,也不是為了吸引人們的注意,更不是有人給我錢這麼做,而是為了拯救地球」,「如果脫掉衣服可以幫助拯救地球,那為何不做呢?」

We are nonviolent. The @metpoliceuk have smashed windows for the second time with no thought for the safety of peaceful protesters in the vehicles. The #RightToProtest is at risk. We must stand together in the face of a gov. who silence protest rather than act on the crisis. pic.twitter.com/KunuGzaCes