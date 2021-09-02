2點全露不遮了！女大生「上空激裸」秀白嫩巨乳　為救地球脫了

▲安赫絲特因裸體參加英國的XR示威而受人關注。（組圖／達志影像、翻攝自@XRWorthing推特）

記者葉睿涵／綜合報導

英國31歲的空中大學政治系女學生安赫絲特（Laura Amherst），在上個月因半裸參與環保組織「反抗滅絕」（XR）的示威活動而迅速走紅。9月1日，英媒在首相官邸外的抗議活動再次拍到她的身影，而這次安赫絲特的作風更加大膽，直接「解放上空」上陣，用行動來抗議政府在氣候變化問題上的失敗。

▲安赫絲特9月1日再次被拍到裸體參加「嬰兒車抗議行動」。（圖／翻攝自推特／@Knewz_Currently）

綜合《每日郵報》與《太陽報》報導，安赫絲特9月1日與數名「反抗滅絕」的活動人士，一同參與了「嬰兒車抗議行動」（Pram Action Protest）。從現場畫面可見，他們當時坐在數個白色嬰兒車中間，並在車上貼有「政府在氣候變化問題上的失敗正在謀殺兒童」的標語，抗議政府在氣候變化問題的無作為。

▲▼ 安赫絲特曾表示，自己裸體參與示威，是為了提高人們對氣候危機的關注，下同。（圖／達志影像）





英媒發現，日前因赤裸著上半身，只用2張「反抗滅絕」的貼紙遮住胸前2點抗議而走紅的安赫絲特，這次的作風更加大膽，不止脫光了全身的衣服，只穿著一條黑色小褲褲，就連胸前遮羞的貼紙都拿掉了，毫無保留地將一對雪白巨乳展現出來，成為抗議現場中最引人注目的風景之一。

儘管安赫絲特突然「解放上空」的用意不明，但她之前曾告訴媒體，她裸體抗議的原因是為了要讓人們提高對氣候危機的關注，「我這麼做不是為了賺錢，也不是為了吸引人們的注意，更不是有人給我錢這麼做，而是為了拯救地球」，「如果脫掉衣服可以幫助拯救地球，那為何不做呢？」

We are nonviolent. The @metpoliceuk have smashed windows for the second time with no thought for the safety of peaceful protesters in the vehicles. The #RightToProtest is at risk. We must stand together in the face of a gov. who silence protest rather than act on the crisis. pic.twitter.com/KunuGzaCes — Extinction Rebellion UK (@XRebellionUK) August 31, 2021

警方隨後在安赫絲特參與的這場活動中，與示威者發生了肢體衝突，從網路流傳的影片可見，有數名警察與抗議者扭打在一起，並將他們拖下車，戴上手銬抓走。警方表示，有11名示威者在這場活動中被逮捕。

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