一回頭馬尾被捲進機器！　正妹整片頭皮消失：像膠帶一樣被撕掉

Woman lost EAR when her hair was caught in drill in factory horror

https://t.co/yoZCoDLCBY — The Sun (@TheSun) August 31, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國一名25歲女子在一家金屬零件公司工作時，因為馬尾不小心被鑽頭纏住，導致頭皮像是「撕膠帶」一樣被整片撕下，經歷9次手術後，耳朵最後也有一部分被迫割除，恐怖經歷對她造成了永久性的嚴重傷害。

英國《太陽報》報導，25歲女子安娜(Anna Mielewczyk)原本是一名擁有亮麗外型的年輕女性，然而2019年9月10日在西米德蘭茲郡科芬特里市(Coventry)的P&D Engineering Ltd公司工作時發生恐怖慘案。

安娜表示，「我當時一個人在工作，其中一台機器突然發生聲響，我一回頭馬尾就被其中一個鑽頭夾住，然後感覺到頭皮被猛烈拉扯，我想關掉機器但是無法，接著便聽到頭皮被扯掉的聲音，聽起來就像膠帶從皮膚上被撕開，我永遠都不會忘記那個聲音」。

安娜因為嚴重傷勢接受9次手術，官員檢查發現，肇事機器沒有遵守安全規範進行例行性維護，該公司坦承疏失被判罰英鎊6.2萬元（約台幣236萬元），讓她憤怒向媒體控訴，「我的人生被這件事情毀了，但老闆只要罰錢就可以免責，這算什麼正義」，目前已透過律師再次向該公司發出嚴重警告，也不排除循法律途徑繼續提告。

▼女子整片頭皮慘被機器撕下。（圖／示意圖／達志影像）