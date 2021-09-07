英國2艘巡邏艦啟程　前往印太常態部署5年





▲「添馬艦」出發前往印太部署。（圖／翻攝自推特）

文／中央社記者陳韻聿倫敦6日專電

英國皇家海軍新型巡邏艦艇「添馬艦」（HMS Tamar）及「史佩艦」（HMS Spey）將於倫敦時間7日上午自英格蘭東南部朴茨茅斯港（Portsmouth）啟程，展開在印太地區為期至少5年的常態部署。

根據規劃，「添馬艦」及「史佩艦」將先穿越大西洋，再經巴拿馬運河（Panama Canal）進入太平洋水域。夏威夷預計是這兩艘艦艇在太平洋水域的第一個泊靠點，接著將訪問印太地區數個國家。

「添馬艦」及「史佩艦」原定8月底展開在印太地區的常態部署，但整備時間較原先預計的長。英國海軍今年稍早曾宣布，「添馬艦」及「史佩艦」將在印太區域與「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦打擊群會合，但延後啟程恐讓相關計畫難以落實。

兩艘艦艇的聯合作戰區（Joint Operations Area）橫跨非洲東岸至美國西岸。它們不會有母港，將在印太區域不同港口進行維護、補給等工作。

目前還不清楚這兩艘艦艇是否會在南海等爭議水域執行自由航行任務（FONOPS）任務。

關注英國海軍的獨立新聞及分析評論平台「海軍瞭望」（Navy Lookout）指出，「添馬艦」及「史佩艦」至少其中一艘將參加全球規模最大、由美國主導的環太平洋軍演（RIMPAC），以及與印度海軍舉行「康坎」（Konkan）聯合演訓。

「海軍瞭望」分析，「添馬艦」及「史佩艦」僅配備輕武裝，顯然沒有影響區域軍事平衡的能力或意圖，在維護海上安全方面能發揮的作用也有限。它們常態部署的主要價值在貿易及外交領域，並向盟友及夥伴宣示脫歐後的英國長期經營亞太的決心和實力。

英國政府數次強調，重返印太地區符合英國的經濟及安全利益，相關軍事等部署也將向各國宣示，英國在維護立基於規範的國際秩序及自由航行、貿易等方面具不可或缺角色，脫歐後的英國將致力打造「全球化英國」（Global Britain）。