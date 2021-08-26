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女大生跳舞「乳波晃蕩」！貼紙羞遮2點　嬌喊：脫衣服救地球

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國25日約有500人走上倫敦街頭，響應環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）示威活動。不過街頭出現一名光著上半身的粉裙金髮女子，舞動姣好身材，只用貼紙把2點遮住，宣稱這樣做是為了吸引外界對氣候危機的關注；依據她的說法，「如果脫掉衣服可以幫助拯救地球，那為何不做呢？」

▲▼ 英國環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）街頭示威，其中31歲女學生安赫絲特（Laura Amherst）脫了衣服。（圖／達志影像）

▲安赫絲特說，「如果脫掉衣服可以幫助拯救地球，那為何不做呢？」（圖／達志影像，下同）

綜合每日郵報等外媒報導，現年31歲空中大學政治系女學生安赫絲特（Laura Amherst）25日走上倫敦街頭，頓時引來現場路人及其他示威者的驚訝目光及熱烈掌聲，就因為她赤裸著上半身，只用2張「反抗滅絕」的貼紙遮住2點。

依據其他畫面，安赫絲特一度只穿露出屁股蛋的超短黑褲，胸前寫上「醒醒吧」、臀部寫著「現在就行動」等字句。據悉，她當天裸上身跳舞的時間約6小時，也決定要在接下來示威活動進行期間，繼續光著上身。

▲▼ 英國環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）街頭示威，其中31歲女學生安赫絲特（Laura Amherst）脫了衣服。（圖／達志影像）

安赫絲特受訪時透露，赤裸上身跳舞讓示威活動帶來另種美好活力，就連男友、父親也相當支持，許多女性也抱持正面態度，「如果脫掉衣服可以幫助拯救地球，那為何不做呢？」文中提到，安赫絲特是名素食主義者，和男友同住在可使用再生能源的住處中。

而安赫絲特只是數百名聚集在倫敦街頭的環保鬥士其中一人，環保團體主張，要求政府停止投資化石燃料。依據警方統計，自23日以來，已有118人被捕，本周約莫1萬人走上街頭。

▼ 英國環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）街頭示威，其中31歲女學生安赫絲特（Laura Amherst）脫了衣服。（圖／路透）

▲▼ 英國環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）街頭示威，其中31歲女學生安赫絲特（Laura Amherst）脫了衣服。（圖／路透）

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