淡水服務中心智慧市集新拓點　無接觸便利購物農特產新選擇

▲新北市政府農業局輔導淡水區農會於「紅樹林輕軌站」設置無人智慧販賣機。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局輔導淡水區農會於「紅樹林輕軌站」設置無人智慧販賣機，提供通勤、旅遊民眾輕鬆購買優質農產，今年度將於淡水區市民聯合服務中心1樓設置新拓點，即日起至9月15日於2處販賣機據點辦理限定優惠，提供民眾防疫安全，且便利購買優質農產新選擇。

農業局偕同淡水區農會與淡水區公所合作，於淡水區市民聯合服務中心1樓增設智慧希望市集據點，設置2台智慧型販賣機販售在地小農有機蔬菜，供路過及洽公民眾輕鬆選購，機台內也提供淡水區農會特產「南瓜加工品」，包含南瓜麵、南瓜冬粉及南瓜調和米粉等商品。

同時，淡水農會為慶祝智慧市集新拓點並回饋在地民眾，即日起至9月15日於紅樹林輕軌站及淡水市民聯合服務中心2處販賣機據點推出限定優惠，小農鮮舖有機蔬菜每包原價35元，現特價30元，南瓜系列商品提供特價再9折的優惠活動，歡迎各位朋友嘗鮮購買。

淡水區農會總幹事高忠表示，智慧型販賣機提供悠遊卡、信用卡及行動支付以減少貨幣使用，降低與人的接觸機率。另外，今年度因疫情影響取消辦理「大南瓜比賽」，市府及本會仍積極協助拓展南瓜通路，特別推出南瓜新商品「南瓜鮮味酥」，將淡水在地名產「魚酥」與農產「南瓜」結合，延續淡水南瓜產季的好味道。

農業局長李玟表示，面對新冠肺炎疫情，農業局及各地區農會仍舊秉持「先創通路、再開農路」精神，積極為新北農產創造銷售通路，以「美味農業得來速」打造網路行銷通路，也透過智慧希望市集計畫延續，透過淡水區公所及農會的合作，於淡水區市民聯合服務中心進行智慧市集拓點，讓洽公及上、下班民眾輕鬆購買優質農產，同時又能注重防疫安全。

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