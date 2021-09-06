新北8幼童確診「至少足跡少？」　網曝1隱憂：這條傳播鏈才可怕

▲幼兒園有8名孩童確診。（圖為示意圖，非當事人／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）日公布，本土病例新增9例，全在新北市，其中1位是幼兒母親，另8位是小朋友。就有網友發文表示，幼兒園小朋友都很小，理論上不太會趴趴走，足跡應該在可控制的範圍內吧？然而，多數網友卻指出最擔心的1點。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「至少幼兒應該沒有什麼足跡吧」為題發文，提到幼兒園的小朋友都很小，應該主要只會待在幼兒園和家裡，除了上學的路線外，應該沒什麼足跡吧？

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天新增的9例本土病例中，有1位是幼兒母親，原PO就表示，目前1個成人感染，是不是在可以控制的範圍之中？不過他也藏不住憂心，直呼「守住啊！」

▲新北某幼兒園群聚感染。（圖／翻攝直播）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「出門玩啊，這幾個禮拜天氣這麼好」、「這幾個禮拜的風景區塞爆，怕了」、「小孩子玩在一起，回家又可能跟長輩抱，還有安親班、才藝班齁，隨便想就這些」、「難說，可能去百貨公司，上才藝課，外出放風」。

其中還有網友指出最令人擔心的點，「幼兒不會，但是家長會」、「幼兒沒足跡，他爸媽足跡可多囉」、「比較嚴重的是家長、家人傳播鏈」、「家長要上班還要每天擠人多到炸的大眾工具群聚」、「問題是同住的大人會有啊」。除此之外，也有網友擔心幼兒的同住家人，「家長跟兄弟姊妹」、「沒有爸媽、沒有爺奶嗎」。