新北打造「藝」表人才　原住民表演藝術專業培力計畫

▲新北市政府原住民族行政局為扶植原住民藝術團體，今年持續推動原住民表演藝術專業培力計畫。（圖／新北市原民局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府原住民族行政局為扶植原住民藝術團體，今年持續推動原住民表演藝術專業培力計畫Makeron Kita（阿美語：來跳舞吧），再次委由醒吾科技大學專業師資團隊，培訓「旅北都蘭部落文化藝術團」共9組原住民族藝術團，深化新北市原住民表演藝術產業業，傳承原住民文化並提升藝術人才競爭力。

移居新北市原住民族日益增加，原民局長羅美菁秉持「前進，蛻變，再造原動力！」初衷打造新北新原鄉的願景，持續推動培植原住民藝術團體，即使今年疫情嚴峻，培力計畫克服萬難如期執行。她強調，透過培訓課程不但奠定新北市原住民族表演藝術文化根基，也激起新北市市民對原住民族文化的認知及熱愛。

參與培力計畫團隊包括旅北都蘭部落文化藝術團、臺灣原世紀文化藝術團、臺北山舞藝術團、豐年文化藝術團、原創表演工作室、卡邦原住民文化藝術團、馬拉赫文化歌舞劇團、馬耀文化藝術團及原美活力文化藝術團，其中臺灣原世紀文化藝術團與原創表演工作室，是今年度新加入的二個團隊。培力計畫從7月開始推動，當時疫情嚴峻，包括音樂編劇及劇團行政管理採取線上授課。

馬拉赫文化歌舞劇團在烏來固定展演，原本只有舞蹈及歌曲表演，去年參加培力計畫嚐試創作音樂歌舞劇，表演內容獲更高評價，團員十分興奮開心。團長鄭純純表示，去年演出泰雅勇士傳奇序曲《思念》，今年創作的音樂歌舞劇《織聲響起》，將以代表泰雅女性的織布為題材，紀念已故紋面祖先們，服裝特別請烏來編織協會老師純手工打造。

醒吾科大團隊師資都是表演藝術劇場業界佼佼者，學校表演劇場軟硬體設施完善，2020年執行培力計畫展演《原鄉呼喚》，成功的讓所有表演劇團把培力課程所學專業，融合音樂、舞蹈與戲劇三元素跨界演出，創作激盪過程中大幅提升原民藝術團體表演精彩度，觀眾佳評如潮。

原民局長羅美菁表示，原住民擁有音樂與舞蹈天賦，原住民藝術團體在原民局輔導下蓬勃發展，劇團表演藝術是創意也是人力密集的產業，透過培力計畫專業表演藝術課程訓練，不但可以扎根原住民藝術團體穩定運作，更能強化各原住民族文化傳承。

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