直擊／新北染疫幼兒園大門深鎖！單日爆9確診　她急推嬰兒車回家　

記者陳以昇、陳羿妏／新北報導

新北一名幼兒園教師與丈夫雙雙確診，其任職幼兒園經匡列52名接觸者、採檢後，今（6日）爆出9人確診，其中8人全是幼兒園學童，另1人則為幼兒母親。對此，《ETtoday新聞雲》記者也實際走訪該幼兒園，帶讀者了解現場狀況。





▲新北某幼兒園1名教師及8名幼童確診，《ETtoday新聞雲》直擊現場。（圖／記者陳以昇攝，下同）

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據悉，該幼兒園爆出教師確診後，已按照防疫規定停課14天，而現場可見到，幼兒園的位置緊鄰民宅，目前大門深鎖，外頭並沒有太多人經過。

不過，一名住在幼兒園附近的少婦稍早推著嬰兒車到幼兒園，原本打算進去詢問就讀細節，沒想到大門深鎖，經了解此幼兒園有師生確診，便向記者表示，要回家跟老公商量是否放棄這所幼兒園，另覓他所。

回顧疫調經過，新北市長侯友宜指出，這對夫妻的丈夫先於1日發燒，4日至亞東醫院採檢後確診，Ct值24，因2人生活單純，起初僅匡列妻子，妻子經採檢後也確診，Ct值17，感染源待查。然而，值得注意的是，妻子為新北某幼兒園教師，因此其任職的幼兒園也緊急停課14天，市府採取最高標準防疫方式，讓42名幼兒與10名教職員都居家隔離並採檢。

今（6日）最新PCR結果出爐，再爆出8名幼兒及1名家長確診，針對新北幼兒園此波本土感染，指揮官陳時中直言，目前全部匡列109人，應採75人，目前已有49人採檢完畢，其中9人陽性、6人陰性、34人檢驗中，另26人待採，而15人採檢結果中有9人陽性，所以陽性率很高。