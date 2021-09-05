蘇貞昌院長肯定台南城西廚餘高速發酵廠超前部署　黃偉哲感謝中央支持

▲行政院長蘇貞昌在台南市長黃偉哲等人陪同下，巡視城台南西廚餘高速發酵廠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全面防堵非洲豬瘟，全國暫停廚餘養豬，行政院長蘇貞昌5日上午，在台南市長黃偉哲、環保署長張子敬、農委會主委陳吉仲及立委林宜瑾、陳亭妃、王定宇等人陪同下，上午巡視城西廚餘高速發酵廠，並聽取環保署技監林左祥、環保局長謝世傑分別就禁止廚餘養豬環保署應變作為、高速發酵再利用效能之簡報。

蘇貞昌肯定台南市政府在2019年即超前部署建置廚餘高速發酵廠，緊急時刻立即發揮戰力，10天就能將廚餘轉化成有機堆肥，減輕廚餘去化壓力並落實循環經濟再利用。

蘇貞昌院長表示，非洲豬瘟傳染性強、豬隻感染後死亡率高，一定要全力防堵，守護台灣養豬產業。請養豬戶共體時艱，暫停以廚餘養豬，民眾也不要夾帶肉製品入境，期盼國人、養豬戶攜手度過此一非常時期，再次讓國際看見台灣防疫的靭性。

台南市長黃偉哲指出，感謝環保署2019年度補助台南市建置了全台灣第二個高速發酵廠，尤其台南市是全國第五大養豬縣市，市府利用廚餘高速發酵的方式，能夠增加廚餘其他通路，環保局列管的14家廚餘養豬場已承諾配合，在此期間暫不以廚餘養豬；餐飲店家、團膳業等廚餘去化也有配套措施，再加上廚餘高速發酵廠以及多處傳統堆肥場的處理量能，全力守護相關產業之安全。

台南市環保局說明，台南市養豬場全面暫停廚餘養豬後至9月3日止，平均一天收近150噸廚餘，高速廚餘發酵廠立即發揮功效，城西廚餘高速發酵廠每天處理30噸廚餘，新化廚餘高速發酵廠每天15公噸，總量達45噸，佔全市廚餘量3成，紓緩台南市廚餘去化帶來之壓力。

蘇貞昌院長現地視察城西廚餘高速發酵廠，對於廚餘桶藉由設備自動翻轉將廚餘倒入貯存槽內的進料過程，降低人工倒桶造成職業傷害、自動化輸送及電腦控制系統、異味防制系統、廢水處理避免二次污染等設備大為稱許。

台南市為防範非洲豬瘟，在環保署補助及市府自籌經費之下，以5800萬元、3400萬元，於2021年4月分別在城西、新化各興建完成一座廚餘高速發酵廠，兩處每月最高共處理990噸廚餘。終端產品為有機肥，可符合雜項堆肥品質要求，目前供一般民眾以回收物兌換領用，日後將繼「尚介肥」之後，再接續取得農委會肥料登記證，屆時將對外販售。廚餘暫停養豬以來，高速發酵廠現為滿載操作。

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