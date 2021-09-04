台南做工行善團　幫助市民重建「希望家園」

▲台南市勞工局邀請大台南總工會沈秀貝講師，開講台南做工行善團行「繕」的故事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市勞工局自2013年起所推動幫助弱勢職災勞工房屋修繕計畫，是由市政府帶頭結合民間團體所做的公益市政，先後得到時任市長的賴清德副總統及現任黃偉哲市長的支持，計畫執行至今已經幫助上百戶弱勢家庭，找回安身立命溫暖的家。

「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，4日上午9時於南門勞工育樂中心，邀請大台南總工會沈秀貝講師開講台南做工行善團行「繕」的故事。沈秀貝講師以德瑞莎修女的名言作為開場，強調「即時施與受」的行動力量，並分享了2014年行善團服務服務的緣起以及持續推動的動力，如同黃偉哲市長所說：「政府力量有限、民間力量無窮」，而勞工局扮演起結合政府及民間力量的重要角色，串起了工會與志工，讓各項專業領域的勞工夥伴，發揮其精湛的技能，讓「繕」的故事開枝散葉擴散到其他縣市。

打造台南市成為溫暖宜居的「希望家園」，讓生活在這塊土地上的市民都能安居樂業，是黃偉哲市長是上任以來致力不懈的重要市政目標。勞工局長王鑫基延續弱勢職災勞工房屋修繕這項公益市政，領導牽成「台南做工行善團」，集結了各路專業志工，包括：台南總工會、台南市勞工志願服務協會、木工業、泥水業、電氣業、油漆業、金屬建築、鋁製品、餐飲等等各路專業志工，幫助臺南的職災勞工及弱勢家庭修繕家園，經由公私部門的協同合作，集結在地的力量與資源，讓弱勢市民重拾居住平等。

▲台南市勞工局長王鑫基，分享「台南做工行善團」的成果。

行有餘力，台南做工行善團的觸角也擴展到了外縣市，包括南投縣、雲林縣、嘉義縣市、高雄市及屏東縣等地，除了幫助更多弱勢家庭找回「有情有疼心ㄟ厝」，也期待拋磚引玉有更多縣市政府一起加入共築「希望家園」的行列，讓更多勞工朋友在辛勤工作之後都能返回溫暖的「家」，安心為明天繼續打拼。

10月份「職場ㄟ大小事，分享創造共好」的演講同樣精彩可期，由教育部樂齡講師許淑卿老師主講「藝起聊一聊~向自己提一份暖心提案」，該場講座辦理之日期、時間為10月2日（星期日）上午9時整，該場次報名（報名網址：https://reurl.cc/8GmXAM）即將額滿，請市民千萬不要錯過。

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