蘇貞昌否認潘孟安接任農委會主委　「我不會讓陳吉仲離開」

▲行政院長蘇貞昌4日視察屏東科學園區。（圖／屏東縣政府提供）



記者林銘翰／台南報導

行政院長蘇貞昌4日表示，農委會主委陳吉仲要多聽屏東縣長潘孟安的意見，並笑說「因為以後要換他做了」，也遭外界質疑是否要撤換陳吉仲。對此，蘇貞昌5日受訪時表示，他非常感謝陳吉仲同為團隊一起幫忙，「我特別一直借重陳吉仲，不會讓他離開」。

蘇貞昌4日在潘孟安、陳吉仲與民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄、周春米等人的陪同下，前往屏東縣長治鄉視察台糖東海豐畜殖場，並笑說要同行的陳吉仲多聽潘孟安的意見，因為「以後要換他做了」，遭外界解讀為潘孟安將接任農委會主委。

蘇貞昌5日上午在陳吉仲、環保署長張子敬、台南市長黃偉哲，以及民進黨立委陳亭妃、林宜瑾等人的陪同下，前往台南市安南區視察台南市廚餘高速發酵廠。

蘇貞昌會前受訪時表示，「陳吉仲有在這裡阿」，而且陳吉仲做得非常好，從非洲豬瘟到防疫，再到整個農民的四大福利板塊，陳吉仲完全都有做到。

蘇貞昌強調，他非常肯定陳吉仲，也感謝陳吉仲同為團隊、一起幫忙，「我特別一直借重陳吉仲，不會讓他離開」，自己也沒有點名潘孟安要接任農委會主委。

蘇貞昌還原，自己只是跟潘孟安說，「我做為總統蔡英文領導下團隊的一員，在前面檔風擋雨 、開荊斬棘，我希望台灣更好，也是為未來年輕的一代一個一個開路」。

蘇貞昌說，他希望未來的年輕世代，也都能越做越好，就像是黃偉哲也做得非常好，「我也希望他把台南市做好」，未來整個台灣就是希望一代一代，大家讓台灣越來越好。