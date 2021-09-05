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台南警環監聯合稽查改裝車假日不打烊　強力遏止噪音車山區橫行

▲台南市環保局會同警方及監理站於龍崎區182線龍湖宮聯合稽查取締噪音車，違規車輛處以1800元至3600元並要求限期改善，直到符合標準。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局會同警方及監理站於龍崎區182線龍湖宮聯合稽查取締噪音車，違規車輛處以1800元至3600元並要求限期改善，直到符合標準。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情降級，天氣轉穩，近來騎乘違規改裝機車或不當駕駛行為明顯增多，為維護環境安寧及交通秩序，台南市環保局4日會同警方及監理站於龍崎區182線龍湖宮聯合稽查取締噪音車，環保局表示，超過噪音標準車輛將依違反噪音法處以1800元至3600元並要求限期改善，直到符合標準。

▲台南市環保局會同警方及監理站於龍崎區182線龍湖宮聯合稽查取締噪音車，違規車輛處以1800元至3600元並要求限期改善，直到符合標準。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，COVID-19疫情趨緩，警戒降至第二級，可以體會民眾想出遊、放鬆的心情，但出遊時不應超速、車輛也不要刻意改裝或急加速等不當操駕行為，當個優質駕駛。另外，也提醒市民朋友，外出要做好防疫措施，勤洗手、口罩戴好、戴滿。

環保局噪音稽查人員說，近日與山區警方討論業務，警方透露從疫情警戒降級以來，假日進入山區的車輛明顯增多，疫情嚴峻期間山區道路一、二分鐘見不到一輛車，現在一分鐘就有好幾輛車。

▲台南市環保局會同警方及監理站於龍崎區182線龍湖宮聯合稽查取締噪音車，違規車輛處以1800元至3600元並要求限期改善，直到符合標準。（圖／記者林悅翻攝，下同）

聯合稽查截至9月4日，總攔檢數172台，其中告發61台，總攔查數679台，召回35台。傳統路邊欄檢稽查外，環保局今年1月起導入移動式聲音照相儀器稽查，迄今已在台三線、182線道、174線道、永康區大灣路與永大路、南區金華路、新營區三民路、東區生產路等43處噪音車常出沒路段，架設執行聲音照相儀器稽查，總共告發40輛，通知到檢74輛。其中182線道架設12次共35天蒐證，告發27輛，通知到檢55輛。

▲台南市環保局會同警方及監理站於龍崎區182線龍湖宮聯合稽查取締噪音車，違規車輛處以1800元至3600元並要求限期改善，直到符合標準。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，環保局也表示，環保署已設立專門檢舉網站，民眾如果有發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站（https://noisecar.epa.gov.tw）檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格依法開單處以1800元至3600元罰鍰。

環保局長謝世傑說，少數高噪音改裝車輛出沒呼嘯而過，確實影響到當地居民生活安寧，更可能有交通安全問題，環保假日不打烊，除了持續不定期跨單位聯合稽查，也會針對陳情熱門路段進行聲音照相蒐證，呼籲刻意製造噪音的車主勿存僥倖心態，以免受罰得不償失。

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