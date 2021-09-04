智慧穿戴大廠Garmin育兒月領1萬搶人才　台南勞工局連辦4場徵才

▲國際智慧穿戴裝置及導航大廠Garmin投資台南，提供1000名職缺。為解決廠商用人需求，台南市勞工局辦理Garmin專場徵才活動，局長王鑫基親自到場視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國際智慧穿戴裝置及導航大廠Garmin看好台南，投資台南90億台幣，提供1000名職缺。為解決廠商用人需求，替市民找工作，台南市勞工局於8月28日起連續四週辦理Garmin專場徵才活動，9月11日於北區文元文成元美里活動中心、9月18日於安南區溪墘里活動中心辦理，相關資訊可洽06-5895432。

台南市長黃偉哲表示，在台南科學園區與沙崙智慧綠能科學城兩大引擎帶動下，產業聚落更趨完整。其中導航大廠Garmin選擇在台南新市樹谷園區擴廠，非常難得，由於Garmin的生產據點在新北、桃園，台南的地理位置並不近，落腳台南為擴廠地點，足以證明外界看好台南的潛力無限。

黃偉哲說市府積極幫廠商找人才，為了讓Garmin9月開廠初期，能有足夠的生產人力，辦理專場徵才活動之外，也因應市民朋友找工作需求，在9月25日會辦理大型就業博覽會，媒合廠商求才、市民求職，鼓勵有求職需求的市民朋友要把握機會。

勞工局長王鑫基表示，近來智慧手表等智慧穿戴裝置，受到國人喜愛，是繼手機之後，最重要的健康配件，產業遠景十分看好，也吸引許多年輕人嚮往加入，特別是國際知名智慧穿戴裝置及導航廠商Garmin進駐台南，提供更多的福利吸引人才，全國首創員工0到6歲，Garmin幫你養，每個小孩月領1萬，就是鼓勵青年生育，打拚事業更無後顧之憂。

王鑫基說勞工局辦理Garmin4場專場徵才成效佳，第一場作業員錄取率逾7成5，4日有274人預約求職，想要參加Garmin面試可以把握9月11日北區文元文成元美里活動中心、或9月18日安南區溪墘里活動中心的場次。

Garmin亞洲製造與營運中心廠長蔡孟志表示進駐樹谷園區的過程中，感謝台南市政府的協助，台南廠將於9月底運作，今日徵才職缺有固定班作業員、倉管員、檢驗員等，提供免費交通車、餐費補助、優惠認股、員購優惠等優渥福利給台南鄉親，更有育兒津貼，0-6歲每個小孩每月補貼1萬、2個就月領2萬，歡迎大家一起加入這個大家庭。

9月11日及9月18日兩場Garmin專場徵才活動時間從早上9時至下午4時，為因應防疫措施、控管室內容留人數，採線上報名(網址https://reurl.cc/gWdp6z)。另外為協助Garmin廠商就近徵才，樹谷就服駐點從9月3自9月29日止，每週三、五下午2時至4點辦理GARMIN臨櫃媒合徵才，有求職意願者亦可至樹谷就服駐點、洽詢專線06-5895432。

台南市政府勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，疫情降級後，辦理多家廠商求才活動，如群創、南茂、萬國通路、群緯、啟碁科技、比菲多等，另外將在9月25日於新市區三里聯合活動中心後方球場辦理第二場大型就業博覽會，預計超過65家廠商共同聯合徵才，歡迎有意尋職就業的民眾踴躍參加，就博會資訊可洽06-6330820。

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