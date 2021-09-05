快訊／感染源不明！新北幼兒園爆確診「52人隔離」　停課14天

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5日）公布新增2例本土病例，是一對位於新北市的同住夫妻，匡列接觸者高達50人。新北市長侯友宜15時召疫記者會，公布確診案例在土城，感染源不明，其妻子在幼兒園擔任老師 ，全園隔離52人，停課14天。

侯友宜說明，這對夫妻老公在1日先發燒，昨（4日）到亞東醫院採檢後確診，Ct值24，因兩人生活單純，起初先匡列妻子，妻子採檢後也確診，Ct值17，整起家戶感染事件源頭還要再釐清。

侯友宜指出，妻子職業特殊，是幼兒園老師，在採檢確診後昨天也緊急宣布該所屬幼兒園停課14天，同時採取最高標準防疫方式，讓42名幼兒與10名教職員都居家隔離並採檢。

指揮中心也指出，2例本土病例為本國籍40多歲男性(案16128)及本國籍30多歲女性(案16129)，2人為同住家人。案16128於今(2021)年9月1日出現咳嗽、發燒、頭痛及全身倦怠症狀，9月4日就醫採檢，於今日確診(Ct值24)。

另外，案16129於8月27日至8月29日期間出現咳嗽及味覺異常症狀，9月4日因案16128檢驗陽性，由衛生單位安排隔離並採檢，於今日確診(Ct值17)。

針對Delta病毒，侯友宜也祭出5大措施，包括強化防疫旅館防護，確保監測及增加醫療量能，盡速完成學校疫苗施打，境外生、入校前免費PCR，建議盡速規畫第三劑施打。

此外，有關中秋節的戶外烤肉，侯友宜也指出，新北在中秋節連假期間沒有舉辦活動，也全面禁止在公共場所烤肉，一切以防疫為最重要。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）