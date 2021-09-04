黨魁爭霸／2022不能輸　朱立倫：只要是最強候選人我求都把他求來

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席25日改選，唯一一場電視辯論會4日登場。候選人朱立倫在會中表示，國民黨沒有2022就沒有2024，今天他站出來，就是要無私無我地為國民黨奉獻，希望讓國民黨打敗民進黨，因此只要是最強的候選人，「我求都把他求來」。

朱立倫表示，兩岸關係重中之中，如果國民黨不夠強，沒有獲得主流民意肯定，今天共產黨不會理會我們，唯有國民黨獲得主流民意支持、在台灣立足、重新執政才是關鍵。

朱立倫說，國民黨要強，要成為造王者，必須有步驟，第一，現在還這樣的弱，誰要給國民黨機會？前有鴨霸的民進黨，後面有民眾黨，務實地講，很多地方議員、縣市長危機四伏，沒有2022就沒有2024 不要欺瞞自己。

至於怎麼整合各地方？朱立倫表示，他現在走遍台灣，有人說他是在整合地方，「因為我知道這才是重中之重」，明年國民黨要推出一系列最強縣市長，最好候選名單，贏得2022，我們才有2024。

朱立倫重申，強的國民黨才能成為造王者，不用自己吹牛，他個人也沒有資格成為造王者，而是國民黨要團結，有一個公平、科學的機制。

「要講過去的紛紛擾擾，我應該是受害者吧。」朱立倫說，他會秉持自己最敬佩的前總總蔣經國無私無我精神，今天他站出來，就是要無私無我地為國民黨奉獻，希望讓國民黨最強、更強、越來越強，明年整合各地方，打敗民進黨，2022贏了，2024用科學機制推出做強候選人。

朱立倫強調，「只要是最強的候選人，我求都把他求來，我們的目標就是要重新執政。」

▼朱立倫4日出席國民黨主席改選電視辯論會。（圖／翻攝自ETtoday直播）