黨魁爭霸／疑暗酸朱立倫缺乏領導、判斷力　江啟臣：2016我差點淹死

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席25日改選，唯一一場電視辯論會4日登場。在第四階段，候選人朱立倫被要求提出任內對黨的3個貢獻，且要候選人江啟臣補充時，江啟臣疑似暗酸朱缺乏領導力、判斷力，自己差點在2016年淹死。

在第四階段交叉提問期間，候選人卓伯源向朱立倫及江啟臣提問，「許多黨員告訴我，2016是最慘痛的時期，朱立倫代表國民黨參選總統慘輸308萬票，立委席次由64席掉到35席；今天黨內選舉要爭面，伯源想給朱立倫自己平反的機會，請舉出三個任內能讓黨員肯定、感動的政績」，而朱回答後，江啟臣依照朱立倫的回答作補充。

朱立倫表示，承擔就是擔任主席，當時我們碰到的大逆風，從2014年底就是幾乎一面倒大逆風，幾乎是碰到黨的分裂，非常多立委候選人拒絕掛國民黨出戰、或要退出國民黨或參選。

朱立倫說，他當時抱定一個決心，如果跳下火坑，今天他就必須承擔、接受罵名，但要把黨守住，否則當時立委連4分之1都不到，甚至可能很多立委退出國民黨，很多可能已經分裂了。但過去錯誤不需要每次都拿出來，感謝前國民黨主席洪秀珠大公無私講出真相，「也為我平反」。

接著，江啟臣表示，2016年的確對所有國民黨人士一個慘痛經驗，也是國民黨在野、兵敗如山倒的開始，我可以想像當時朱立倫的壓力，但最後不管各方壓力如何、建議如何或其他方案，最後還是主席做判斷。

江啟臣說，回到朱立倫常講的「領導力、判斷力」，在這種危機時刻，這兩項是什麼，會決定整個後果，我不知道當時領導力、判斷力是什麼，只知道2016我差點淹死，2016年結束後，立法院剩35席次；接著，520之後，我是第一個全面在野的黨鞭，因為比我年長、資深的很多都沒有當選，他們都希望年輕人來當，所以我跳出來擔任在野第一個黨鞭。

▼國民黨主席政見說明會，依序是江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源。（圖／國民黨提供）