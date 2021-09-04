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黨魁爭霸／吸引年輕人靠2點　江啟臣：黨大老不要上對下教訓年輕人

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席25日改選，唯一一場電視辯論會4日登場。在第二階段媒體提問期間，候選人江啟臣表示，年輕人不喜歡國民黨是結構性問題，而吸引年輕人的關鍵在於態度；他願意給年輕人機會，包括明年2022大選縣市議員提名。另外，江也直言，國民黨大老心態也要改，不要老是以上對下地教訓年輕人。

媒體提問期間，首先提問4位候選人如何面對面對年輕人無法接受國民黨的現象？網路戰場上處境 國民黨有什麼方法反制？如何爭取對年輕人對民進黨不滿的選票？

對此，江啟臣表示，年輕人不是鐵板一塊。年輕人不喜歡國民黨，跟國民黨越來越遠都不是一天造成，這是1、20年來結構性改變造成的問題。吸引年輕人關鍵在於態度跟速度，作為一個政黨，不能回應事情慢慢吞吞、沒有任何立場。

江啟臣指出，國民黨退出校園後，全部都退出了，組織跟工作都退出，所以他自己當主席後，主張青年工作不能退出，所以發起營隊、論壇去談年輕人議題，並告訴他們國民黨的議題立場、主張、中心思想，我們的中心思想就是中華民國。

他說，自己上任後，是最多年輕人敢穿「ROC Forever」的衣服，代表你願意跟年輕人接觸、溝通、願意講國民黨理念，在經過溝通後，相信越來越多人願意接受的；自己上任後，超過4000多40歲以下民眾入黨。雖然比例還太懸殊，這絕對是結構性問題。

此外，除溝通要給機會，所以營隊結束後，要邀請年輕人來黨中央實習，或推薦給同仁助理、幕僚到地方工作，一切不能只用嘴巴講講，要看怎麼做。

江啟臣強調，過去歷任國民黨主席都說要給年輕人機會、重視年輕人，但重點還是要行動。

江啟臣指出，去年改革的時候，我們提出每五名就有一名40歲以下黨員，明年2022大選縣市議員提名，我們應該要給更多年輕人機會，不管是什麼選區，只要他們願意來，我們設法給他們機會。

此外，江啟臣也直言，國民黨大老心態要改，不要老是以上對下地教訓年輕人，這種文化不改，年輕人很難接受。

▼江啟臣。（圖／翻攝ETtoday直播）

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關鍵字：

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