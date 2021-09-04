稱「空姐落地想購物」遭出征　徐巧芯解釋：針對政策非怪罪空服

▲國民黨台北市議員徐巧芯因一席「空姐落地就想購物」說，遭網友洗版出征。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

Delta變種病毒在國際蔓延，頻繁往返國內外的機組人員成為染疫高風險族群。長榮航空目前累積有3名機師（案16066、16119、16120）打完疫苗後仍確診，出現突破性感染；其中，案16066更已被證實是Delta變種病毒。台北市議員徐巧芯日前在政論節目中直言，機師、空姐落地後就想去購物、旅遊，寬鬆的防疫措施反而變成破口，言論一出馬上遭到機組人員砲轟。

針對被空姐出征，徐巧芯受訪表示，當時的對話是在討論台灣的「0+7」政策太寬鬆，節目中的用詞用「落地」都是指台灣，但有些機組員誤會這指在外站。

「相信大多數的機組員都有遵守自主管理的規定。」徐巧芯說，沒有監督機制的規範，會造成少部分人無法對抗人性，在自主管理期間就出去聚餐或玩了，導致有現在的狀況發生。從16119、16122的足跡就可以發現，應該都是出來購物跟旅遊。

徐巧芯強調，她並沒有要針對機組員，也並非指責都是機組員的問題，而是在討論政策上是否太過寬鬆。她表示，若言論造成誤會，之後發言會再謹慎一點。

徐巧芯昨上政論節目時提到，自主管理的規定是說，你可以正常生活，但是你要避免出入沒有辦法保持社交距離，或者容易接近不特定人士的場域，「但因為規範的非常寬鬆，所以當機師他們每天在飛機上飛來飛去，尤其是長程的，他們落地之後就會想要去購物、去旅遊想放鬆一下，因為沒幾天過後又要上飛機了，非常的悶」。

「這麼寬鬆的措施，其實是沒有辦法去對抗人性的。」徐巧芯在節目上表示，這樣的措施，反而變成是每一次的破口都是從這裡來。所以這一次的Delta病毒，可看到足跡在擴大當中，包括高雄有很多地方都有確診者的足跡，那確實台灣就進入到一個警戒狀態。

眼見徐巧芯的言論，有不少空姐到她的臉書粉專、IG洗版留言，「徐議員，身為公眾人物政治人物，說出來的話難道不用求證不用負責任嗎？」、「請給機組人員們一個道歉，您的發言嚴重誤導民眾。機組員早在去年執勤至外站時就已經嚴禁外出，三餐由飯店供應」、「去年我們已經用自由換來守好守滿的加零，今年雖面對來勢洶洶的Delta，但大家都還是在為防疫盡心力的時候，請不要用不實言論來抨擊機組員」。