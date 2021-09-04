收到警示簡訊！網友怒敲碗「到底足跡在哪？」灌爆衛福部臉書

網搜小組／鄺郁庭報導

日前長榮2名機師爆出確診，其中案16120就讀高中兒子也染疫。指揮中心針對8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入之民眾，發送110萬筆警示簡訊。稍早，就有網友在衛生福利部粉專貼文下抗議，說自己有收到簡訊，但也看得一頭霧水，「所以到底足跡在哪裡？這樣很困擾耶！」

▲網友紛紛到衛福部貼文留言，敲碗公布足跡。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

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衛生福利部下午2點20分在粉專貼文，「針對8月13日至9月2日期間，曾與國籍航空機師及家人群聚事件之確診者接觸或活動軌跡重疊者，將發送疫情警示簡訊。」有人陸續收到簡訊，紛紛回報「收到了」，但仔細一看，卻有不少網友爆氣。

就有人留言抗議，「只有我覺得簡訊是亂發嗎？根本沒去過那些地方！」更多網友則是瘋狂敲碗，「足跡大概是哪裡，建議全部整理起來讓大家看」、「請問一下足跡在哪裡啊」、「可以公布足跡和活動範圍嗎？群發個百萬封簡訊是怎樣呀」、「應該公布正確的足跡！收到的人一頭霧水」、「公布足跡比發簡訊妥當」、「至少要給一下細胞簡訊的涵蓋範圍吧？」

不過，也有人緩頰道，他收到簡訊時也嚇一跳，而且仔細回想，認為自己也沒有重疊到活動史，「後來家人解釋，是機師跟朋友還有家人延伸出來活動史，這些人未確診，但我們足跡有重疊到，所以會有警訊通知，要我們注意身體狀況。」