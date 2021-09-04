菅義偉將卸任！美稱兩國聯盟「堅實如鐵」　感謝合作維護台海和平

文／中央社

日本首相菅義偉表態不再尋求連任，美國今天似乎要打消外界對此事可能影響雙邊關係的擔憂，稱美日聯盟「堅實如鐵」，並讚許兩國近期在中國和台灣議題上的合作。

▲日本首相菅義偉表態不再尋求連任。（圖／達志影像／美聯社）



白宮發言人表示，美國總統拜登「感謝菅首相在我們於印度太平洋地區和全球共同面對挑戰上的領導和夥伴關係，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、氣候變遷、北韓、中國，以及維護台灣海峽和平穩定」。

「我們祝福菅首相未來安好。美日聯盟現在是、以後也仍堅實如鐵，不只在我們政府之間，也在人民之間。」

日本共同社英語版網站指出，雖然白宮的聲明相當樂觀，但菅義偉突如其來的決定震撼日本政壇，對美國這個親密盟國來說，也可能讓今年一月上任的拜登政府感到失望。拜登政府數月來一直在努力加強兩國合作，以對抗中國在印太地區的影響力。

美國華府智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）的美日關係專家薛弗（James Schoff）說：「日本政府將須與拜登政府從頭來過，老實說，這有點令人失望。」

但薛弗認為，此事的影響可能不會太大，「我想，現在是拜登任期之初，事情還在可控範圍」。

美國國務院一名發言人特別提到，菅義偉是拜登就任後首位邀請親訪白宮會談的外國領袖。

兩人在4月這場會談後發布聯合聲明，強調「台灣海峽和平穩定的重要性」，這是日本和美國領袖超過半世紀以來首度在類似文件中提及台灣。

今年稍早，菅義偉參加了美國、日本、印度及澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）首度線上峰會，由拜登主持，主旨在增加COVID-19疫苗產量以供發展中國家之用，似乎是要與中國的疫苗外交抗衡。

薛弗坦言，他對菅義偉3日宣布不參與自民黨總裁選舉的消息感到訝異，這意味著自民黨將另覓接班人投入本月底的總裁選舉。日本首相往往由國會第一大黨的總裁擔任。

但薛弗也說，由於菅義偉的支持率下滑，新型冠狀病毒Delta變異株引發的疫情近幾週持續發展，菅義偉的決定也成了愈來愈可行的辦法。

華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）學者克羅寧（Patrick Cronin）認為，「日本領導階層的暫時不確定性會讓短期內的外交日程安排變得複雜」，而「當前的展望是找一名主要能帶來延續性而非徹底變革的接班人」。

他說：「簡言之，日本作為一個尋求支持自由開放印太地區和國際秩序的堅定盟友，其國內政治動盪不太可能擾亂日本基本政策和可預見性。」

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