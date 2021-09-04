台南疫情69天+0　戴謙：桃園機師事件會採取滾動式檢討防疫措施　

▲台南市副市長戴謙指出，桃園防疫及機師確診事件，目前尚在疫調階段，台南市會密切注意相關情況，做滾動式檢討，隨時因應發布最新哭疫指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市疫情69天+0，長榮機師的確診狀況的情形，桃園北科附工以及機組人員總共有2855人是匡列快篩，到目前為止全部是陰性，國際間COVID-19 Delta變異株疫情嚴峻，其傳播力強、發病時病毒量高，請市民朋友落實防疫措施，踴躍施打疫苗，增加防護力。

台南市生局長許以霖指出，台南市自即日起至9月6日止，開放尚未接種疫苗之20歲以上民眾預約接種「高端COVID-19疫苗」，預約接種請洽詢台南市各合約院所，https://reurl.cc/W3elXk。

台南市自3日起展開第07期疫苗接種作業，3日計有13454人接種AZ疫苗；台南市今年開始進行COVID-19疫苗接種作業至3日止，已接種833400劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率39.5％；第二劑涵蓋率5.1％；劑次涵蓋率44.6％。

另，由於國際間COVID-19 Delta變異株疫情嚴峻，其傳播力強、發病時病毒量高，台南市已於7月15日「台南市防疫專家會議」研擬制定對策，採取邊境管制、加強通報及擴大篩檢、疫苗施打、落實戴口罩、維持社交距離等NPI（非藥物介入措施）之防疫策略，遏止Delta變異株在社區間造成傳播感染；黃偉哲市長也呼籲市民朋友，落實防疫衛生習慣，也可使用家用快篩了解自身健康狀況，維持得來不易的防疫成果。

外界關心桃園事件，台南市防疫取消中秋節相關活動嗎？如不取消會比照加強防疫措施嗎？具體強化防疫措施為何？台南市副市長黃謙表示，為振興產業與經濟，台南市會密切觀切桃園機師染疫事件，黃偉哲市長一向以防疫與民生取得均衡為主要原則，因該案疫調還在進行，可能需要在該事件較明朗化，才會決定相關做法。台南市衛生局長許以霖表示，台南市會採取滾動式的檢討，隨時會因應實際的疫情狀況去做檢討，並發布最新的防疫指引與做法。

另外，有登革熱的部分，還有日本腦炎的防疫，在在都是時刻重要的議題，所以我們還是繼續做好防疫工作，讓我們台南市能夠平平安安的。

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