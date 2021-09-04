「這地區」超多人收到警示簡訊！　網全怕爆：只出門兩天

記者邱晟軒／綜合報導

長榮2名機師確診，其中案16120就讀高中兒子也染疫，500名同學與家長需集中檢疫。指揮中心針對8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入之民眾，發送約110萬筆警示簡訊。對此，許多住在新莊區的網友紛紛表示收到簡訊了，更有人直喊「只出門兩天就收到簡訊」怕爆。

▲110萬筆警示簡訊2點半發送，許多住新莊區的網友收到了。（圖／翻攝DCARD）

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指揮官陳時中今在防疫記者會上表示，下午2半後，會發送大約110萬筆疫情警示簡訊，針對確診者活動軌跡範圍，在8月13日至9月2日的匡列活動時間，曾經在這些時間與確診者接觸、與活動軌跡重疊，有疑似症狀出現者，可以就醫評估，到社區篩檢站採檢。警訊內容如下：

[疫情警示]因您曾於8月13日至9月2日期間與確診者接觸或活動軌跡重疊，如於8月13日之後曾有COVID-19疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。

▲110萬筆警示簡訊2點半發送，許多住新莊區的網友收到了。（圖／翻攝DCARD）

針對指揮中心下午2點半發送的110萬筆警訊簡訊，有許多收到簡訊的網友紛紛在網路論壇上回應，「我這幾天都是在新莊區，我家附近」、「我跟我姐也收到了…我們兩個8月底有一起去建國花市，我是新莊人」、「我自己本人去過的地方也都在上新莊」、「我住新莊體育館這，我收到了，8月初到現在只出門過兩天嗚嗚不會那麼衰吧」、「乾！留言好多都住新莊」、「這幾天就是去新莊好市多採購，然後收到了」、「我在新莊有收到，有點害怕…」、「收到簡訊...也有在新莊出沒」。

▲桃園機師確診「新北匡36人」。（圖／新北市府提供）

針對新北疫情，新北市長侯友宜今日在新北市防疫記者會說明，目前新北市有36位接觸者被匡列，已安置集中檢疫所隔離，而確診者同校的學生，共有28人居住在新北市，PCR採檢全部為陰性。

而指揮中心也提醒，收到警示簡訊者若有不適，務必正確佩戴醫療口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。指定社區採檢院所醫院清單可至疾病管制署網站查詢：http://at.cdc.tw/5y262t。

▼疫情警示簡訊。（圖／指揮中心提供）