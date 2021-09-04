台中人注意！學生打BNT下周發意願書　中秋後2方式開打

▲首批BNT疫苗抵台。（圖／食藥署提供）

記者李忠憲／台中報導

首批BNT疫苗2日已抵台，中央疫情指揮中心宣布預計9月16日開打，優先給國內12至17歲學生在校園接種。台中市政府表示，本次將採自願但須家長同意，下周將行文高中以下學校，針對有意願接種學生造冊，最快在中秋節連假後啟動接種。

中市教育局表示，衛福部疾管署3日上午邀集各縣市政府衛生局、教育局，針對Covid-19疫苗校園接種作業規劃召開說明會。內容提到，此次12至18歲學生接種Covid-19疫苗採自願且須經家長同意。教育局預計下週函文全市高國中小學校，請高、國中學校針對全校學生(含進修部，不含補校)及國小學校針對校內滿12歲學生發放「covid-19疫苗學生接種須知」及「covid-19疫苗學生接種評估暨意願書」，並針對有意願接種covid-19疫苗的學生造冊。

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教育局說，疫苗校園接種作業預計在9月中秋節連假後啟動，家長可為子女選擇「於校園集中接種」或「至衛生所/合約醫療院所接種」；滿12歲國小學生，考量年齡及校園集中接種效益等因素，將請家長帶至衛生局指定的衛生所或合約醫療院所接種Covid-19疫苗。

衛生局表示，台中市BNT疫苗學生造冊事宜將由教育局統籌辦理，後續將依教育局提供的各校造冊同意接種數，協助安排接種。

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