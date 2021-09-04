住在北科附工隔壁　卻「沒收到警示簡訊」！他質疑：我太邊緣？





▲桃園北科附工。（圖／翻攝台北科技大學附屬桃園農工臉書）

記者施怡妏／綜合報導

長榮航空5天內爆出3名機師染疫，其中2名機師的足跡橫跨4縣市，指揮中心為了安全起見，今（4）日下午2時30分以後，將發送疫情警示簡訊，預計發送110萬筆，不過有網友表示，家就住在桃園北科附工附近，但卻沒有收到簡訊，質疑真實性，「到底準不準啊，還是我太邊緣？」

指揮官陳時中今在防疫記者會上表示，下午2半後，會發送大約110萬筆疫情警示簡訊，針對確診者活動軌跡範圍，在8月13日至9月2日的匡列活動時間，曾經在這些時間與確診者接觸、與活動軌跡重疊，有疑似症狀出現者，可以就醫評估，到社區篩檢站採檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該網友在稍早在PTT發文，直到下午3點半都沒有收到疫情警示簡訊，家就住在春日路口成功路，「基本上根本就是住在桃農（北科附工）隔壁」，但卻遲遲沒有收到簡訊，讓他感到很納悶，「傳簡訊這件事到底準不準啊？確定這110萬封是正確的嗎？還是我真的太邊緣了啊！」

▲原PO家住在附近，但卻沒有收到簡訊。（圖／翻攝自PTT）

本站稍早也報導《收到疫情簡訊了！鄉民喊「怕爆」曝光內容 超多人納悶：沒去啊》，不少網友都指出，根本沒有去過桃園，不曉得為何會收到簡訊，「有收到，可是沒去過桃竹苗，都是在台北市耶」、「收到了，但根本沒有去過桃園」、「收到簡訊，可是根本沒去過那幾個縣市啊」。

指揮中心提醒，收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴醫療口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。指定社區採檢院所醫院清單可至疾病管制署網站查詢：http://at.cdc.tw/5y262t。



▼疫情警示簡訊。（圖／指揮中心提供）