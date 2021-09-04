黨魁爭霸／卓伯源支持原汁原味九二共識　「當選就邀習近平到台灣」

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席25日改選。候選人、前彰化縣長卓伯源4日在唯一一場電視辯論會上，表示自己當選國民黨主席，一定以黨主席的高度，邀請中國國家主席習近平到台灣進行兩岸和平之旅，並展開海峽兩岸政黨高峰論壇，此外，也願意邀請另位候選人張亞中，擔任國民黨特使。

辦論會上被問及九二共識，卓伯源說，2008執政時候，前總統馬英九主政時，堅持九二共識，讓台灣可以獲得和平、堅定ECFA，且馬維護台灣也主權尊嚴，讓我們在民主自由制度之下，讓人民找到幸福、且邦交國增加，獲得國際能見度知，這就是九二共識的貢獻。

卓伯源表示，美中跟國民黨不希望海峽線現狀改變，希望和平，請問是誰改變海峽現狀？今天就是民進黨改變兩岸現狀，破壞和平基礎，才有兵兇戰危，這才是問題所在。

「民進黨以獨養貪、禍害台灣；以獨養貪，葬送台灣」卓伯源強調，我們要讓民眾了解，台灣需要和平，台獨神話已崩解，美中不支持台獨，國也是，只有民進黨支持台獨，操弄反中，讓兩岸緊張，只有回到原汁原味會的九二共識，才能和平發展。

接著，卓伯源提到，如果他當選，台灣是一個民主成熟社會，一定用黨主席高度，邀請習近平到台灣進行兩岸和平之旅，展開海峽兩岸政黨高峰論壇。

他已說，願意邀張亞中作為國民黨特使，與對岸協商；而習近平的台灣之旅，他一定保障習近平在台灣的安全，我們要勇敢走出去，勇改愛台灣。