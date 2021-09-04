黨魁爭霸／朱立倫問疫苗政策　江啟臣：未因執政黨封殺提案退卻

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席候選人政見發表會於今（4）日下午登場。第三階段交叉詰問，朱立倫提問江啟臣面對病毒來襲，疫苗不足有何政策？江啟臣表示，國民黨團去年在立法院就優先提出購買國際疫苗，今年五月疫情一爆發後，六月就提案購買疫苗卻被執政黨封殺，但沒有因此退卻停止。

江啟臣表示，國民黨作為在野黨的最大責任就是監督，去年在立法院就優先提出買國際疫苗，五月疫情爆發後除了繼續在立法院要求買疫苗之外，接著在六月也提案卻被執政黨封殺，但沒有因此退卻停止，反而發起要疫苗活動，國際也有陸續捐贈疫苗。

此外，江啟臣針對國民黨執政的14縣市進行調查協助買疫苗，最後有4個縣市有意願購買，因此提出500萬劑疫苗申購，目前仍在申購當中。

國民黨主席選舉於9月25日舉行，由四位候選人江啟臣、朱立倫、卓伯源、張亞中角逐黨主席大位。電視政見發表會流程分為發表政見、媒體提問、交叉詰問、結論共四個階段，全程由TVBS轉播。

依照日前抽前順序，本次政見發表會第一位發言的是江啟臣，其次是張亞中、朱立倫、卓伯源。媒體提問階段，每人3分鐘；交叉詰問階段，每人回答1分鐘；結論階段每人3分鐘。

▼國民黨政見發表，江啟臣發言。（圖／翻攝ETtoday直播）

