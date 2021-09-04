黃偉哲行銷台南後壁俗女村　菁寮老街人潮擁入體驗農村趣

▲家喻戶曉的電視劇「俗女養成記」，多數場景於台南市後壁及白河區拍攝完程，台南市長黃偉哲4日到場參加「俗女村」開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

家喻戶曉的電視劇「俗女養成記」，多數場景於台南市後壁及白河區拍攝完程，劇中展現出台南農村生活及建築，讓許多人感觸良深，台南市長黃偉哲4日到場參加「俗女村」開幕。

黃偉哲市長表示「俗女養成記2」為台南市政府影視支援中心協助拍攝，劇中將臺南的農村生活及鄉下人的真性情展現透徹，近日因應「俗女養成記1、2」收視極佳，在疫情趨緩之下，籌劃許久的「俗女村」終於4日正式開幕，也吸引了許多遊客到場，白河警方也到場秩序維護。

黃偉哲說，其實好的一個社區營造，加上好的文創，可以讓很多老村莊、農村都可以得到很多再生而且新生的機會，剛剛看到台南市有很多農村，因為年輕人出外，但是這幾年來很多青農慢慢回來，青農回來是種田，我們的俗女回來是把它做文創，能夠做得很好，那我們很高興，也很謝謝吳村長號召十幾位俗女一起來對故鄉、對自己未來的夢想，以及對我們的文創、對我們農村的文化有很多很多好的體認跟想法、想望，那市府也一定願意全力來，一起跟我們各位俗女一起築夢，一起能夠讓外來的觀光客可以越來越多。

黃偉哲說，台南市已經連續69天加0了，我們作為一個防疫做得好的縣市，我們一定全力來做，這部分在他做市長以來，經費一再增加，希望營造我們的故鄉更好，從2019年到現在應該增加一倍了，本來是1億多，現在是兩億多，我們希望說將來還會有更多投入基礎建設，讓我們的故鄉變成更美麗，讓很多人願意回來的故鄉，俗女村更多的俗女來，能夠讓我們的村人口增加，俗女帶老公來，就可以增加我們俗女村的人口。

「俗女村」位址於台南市後壁區墨林里191號，也就是小嘉玲的成長處「金德興中藥行」，今日開幕也特別在菁寮老街規劃「俗女市集」，設攤時間為上午10時30分至下午6時，主辦單位更開放民眾事先上網報名參加農村體驗，可以搭牛車及DIY製作紅龜粿，讓大家有更加深刻之特別體驗！

白河分局表示，由於「俗女養成記」的高收視率，後壁區菁寮老街「俗女村」的成立，將來假日期間吸引眾多民眾前往參觀，白河分局也積針對假日及即將到來的中秋節連續假期實施重點交通疏導，以維護交通順暢及行車安全，並提醒遵守及落實各項防疫措施。

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