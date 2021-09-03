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黃鐙輝化身黃偉哲宣傳台南國際音樂節　與本尊同台唱天黑黑

▲第一屆台南國際音樂節將於 9月25日-11月7日登場，市長黃偉哲特別邀請南港劉德華黃鐙輝拍攝宣傳影片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第一屆台南國際音樂節將於 9月25日-11月7日登場，市長黃偉哲特別邀請南港劉德華黃鐙輝拍攝宣傳影片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第一屆台南國際音樂節將於 9月25日-11月7日登場，市長黃偉哲特別邀請南港劉德華黃鐙輝拍攝宣傳影片，現場除合唱天黑黑外，也特別安排手作樂器體驗，帶領大家進入樂器製作的魔幻世！　

宣傳影片特地選在今年甫開館的台南市立圖書館新總館開拍，也是音樂節演出場地之一，影片中，黃鐙輝化身伍佰演奏烏克麗麗，並與市長黃偉哲合唱天黑黑，傳神的模仿讓黃偉哲稱讚連連；有趣的是，黃鐙輝隨後化身黃偉哲邀請大家參與音樂節，竟遭本尊現場抓包。

▲第一屆台南國際音樂節將於 9月25日-11月7日登場，市長黃偉哲特別邀請南港劉德華黃鐙輝拍攝宣傳影片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南國際音樂節是今年推出的全新音樂品牌，由國際鋼琴家沈妤霖擔任藝術總監，從臺南出發，秉持「向普羅大眾推廣音樂」的精神，希望創造頂尖及精緻的音樂體驗，演出地點遍及台南、新營、台江三大文化中心、奇美博物館酒神廣場、台南市立圖書館、台南市美術館、頑皮世界野生動物園、山上水道花園博物館、太平境馬雅各紀念教會、河樂廣場運河旁及黃金海岸等非正規演出空間，希望透過音樂演出帶領大家進入不同場域，體現音樂即生活。

▲第一屆台南國際音樂節將於 9月25日-11月7日登場，市長黃偉哲特別邀請南港劉德華黃鐙輝拍攝宣傳影片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台南國際音樂節」規劃樂界聚焦、城市之聲及特別企劃三類音樂展演及推廣活動，共有19場節目、2場講座及工作坊，9/25開幕演出，由藝術總監沈妤霖領銜，邀請12位頂尖國際大獎鋼琴家首度同台，挑戰6架鋼琴共演；此外，影片拍攝地市立圖書館新總館於9月26日下午3時邀請曾被譽為「台灣最美的聲音」的希望合唱團於大廳演出，以「歌聲傳愛」出發，安排多首洗滌心靈、激勵人心的溫暖歌曲，本場也獲和通文化藝術基金會冠名贊助；同時為讓大家一窺樂器如何誕生，9月26日在總圖規劃一場樂器工作坊，特邀樂器研發設計師江靖傑，帶領大家創造屬於自己獨一無二的樂器。

「2021台南國際音樂節」將於9月25日-11月7日辦理，規劃多場演出及免費講座、工作坊，售票請上兩廳院售票系統https://www.opentix.life/；免費報名參加及活動詳情請上「2021台南國際音樂節」官網https://tainanmusicfest.tainan.gov.tw/查詢。

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