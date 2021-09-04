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忍淚修復維冠百具殘破遺體！罹難女嬰為牛奶糖　投胎撞進肚報恩

▲▼0206台南大地震造成維冠金龍大樓倒塌。（圖／資料照）

▲2016年台南大地震造成維冠金龍大樓倒塌，115人不幸罹難。（圖／資料照）

記者陳豐德／綜合報導

0206大地震造成台南維冠金龍大樓倒塌，共115名住戶在小年夜身亡，多數遺體被壓得支離破碎、顱骨四散，「76行者」動員全台200多人次，年節間強忍眼淚將遺體修復成家屬記憶中的模樣，只為見上「最後一眼」時得以寬慰；總召集人陳修將在Podcast節目《我在案發現場》還原修復心路歷程，求女多年的他深信，妻子事發後順利誕下的女兒，是其中一位罹難女嬰「僑僑」投胎轉世， 而探究原因又與兩盒「森永牛奶糖」息息相關。

76行者遺體美容團隊創立於澎湖復興空難及高雄氣爆後，因為殯葬同業主動到場協助修復遺體，共服務了76名亡者，讓他們以此為名，並參與往後的台南地震、花蓮地震、普悠瑪出軌及太魯閣清水隧道翻覆等事故，累積多次大型災難處理經驗。

2016年2月6號凌晨3點57分，農曆小年夜當天高雄美濃發生芮氏規模6.6的地震，位於台南永康的維冠金龍大樓因為天災加上人禍不幸倒塌，身亡的115名住戶中有近1/3都是孩童。當日陳修將隨即調派團隊中能支援的人手，前往台南殯儀館中的化洗室，他當時沒想到外面那條50公尺陰暗長廊會停滿遺體；也沒預料到接下來近兩週的時間，家屬認屍時撕心裂肺的哭喊聲會不間斷。

▼76行者在台南殯儀館洗化室奮鬥了2個禮拜。（圖／陳修將提供）

▲▼0206高雄美容大地震造成維冠金龍大樓倒塌，76行者修復百具遺體。（圖／陳修將提供）

從第一具遺體被推進來，團隊就建立好類「急診室」的處理機制，有人主刀、有人沖洗，誰負責當副手縫合，誰又該與家屬溝通。視毀損狀況，每具屍體得有6至8人同時負責，如果是斷肢、爆頭等較嚴重的情形，至少得花上20個小時才能修復完成。

「我們心裡面除了背負自己給的壓力，還有家屬的期盼！」陳修將說這份義務修復的善心工作，並不是多數人內心所能負荷的，儘管團隊平時就會給予模擬訓練，但第一次出勤見到煉獄般場面、感受到現場哀傷的氛圍，仍然會承受不住，尤其在該次協助修復時感受更加強烈。即便團隊中有8成都是傳統觀念中較「柔弱」的女性，其中多數又有年幼子女，見到孩童遺體時夥伴多能體現出堅強的意志力，但那不間斷的衝擊，仍足以將一個正常人心智給淹沒。

▼團隊成員內心無法承受哀痛時，就會走出洗化室宣洩。（圖／陳修將提供）

▲▼0206高雄美容大地震造成維冠金龍大樓倒塌，76行者修復百具遺體。（圖／陳修將提供）

陳修將說修復時團隊有個默契，如果有夥伴忍耐不住時，會默默地暫時將器械放下，轉身走出洗化室，可能是在走廊掩面，或是廁所放聲哭泣，盡可能釋放累積在心中的壓力，等到情緒平復後再回來接手工作，彼此都不會多加過問原因，因為深知情緒都需要有個出口。

離奇的是，陳修將與妻子洪小晴（擔任遺體化妝師）在地震前已育有一子，夫妻求女多年卻未能如願。遺體修復過程中，陳修將碰到罹難的孩子除了不捨外，還會在心中默念：「如果真的世上有緣分，可以投胎或再降臨世間的話，歡迎到我們家來跟我們相伴」，他沒料想過這個願望會成真，胎兒的靈魂竟是從「她」轉世而來。

▼父親康家興與出生10天的女兒僑僑及兩位兒子罹難，妻子劉怡辰獨活。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼維冠大樓倒塌康家興與出生10天的女兒僑僑及兩位兒子罹難，獨留妻子劉怡辰。（圖／記者陳豐德翻攝）

住在維冠金龍H棟9樓的康家興、劉怡辰夫婦一家五口被災難拆散，康男用肉體護著妻子及出生10天正在餵母乳的僑僑，遭倒塌下來的樓板撞擊後與女兒一起身亡，就讀小學六年級、三年級的兄弟叡叡與恩恩也喪命，獨自留下妻子一個人獨活。

陳修將在幫恩恩修復遺體時，意外發現他的容貌很面熟，直到縫合顏面後，他才與夥伴驚覺恩恩昨晚出現在各自的夢境，夢中恩恩都向他們要「森永牛奶糖」來吃，心想可能是弟弟黃泉路上嘴饞，陳修將託人買了兩盒牛奶糖，入殮分別將糖放在兄弟的手上。

▼放在兄弟倆手上的森永牛奶糖。（圖／陳修將提供）

▲▼0206高雄美容大地震造成維冠金龍大樓倒塌，76行者修復百具遺體。（圖／陳修將提供）

2個月後洪小晴發現自己懷孕，曾連續兩天作夢，第一天夢到有一團狀似孩子的黑影撞進她的肚子，第二天則夢到叡叡與恩恩手牽著手站在身旁，恩恩還抬頭跟她說了句話，兄弟隨後就揮手道別。原先洪小晴知曉懷孕後起先以為是兄弟倆其中一位來投胎，直到產檢確定懷的是女生，陳修將才向老婆解釋「妳忘記他們有個妹妹，或許兄弟倆是來跟僑僑道別的？」讓洪小晴恍然大悟。

直到當年10月，夫妻倆去拜會傷勢初癒的劉怡辰，困惑許久的劉女問道「你怎麼知道恩恩喜歡吃牛奶糖？」陳修將當場解釋了夢境的來龍去脈，還向她說「我不曉得妳願不願意相信，我們寧願相信這是妹妹與我們有緣，來投胎轉世，我們也會代替妳好好讓她平安長大」。

▼陳修將夫妻倆都認為寶貝女兒是僑僑轉世投胎。（圖／陳修將提供）

▲▼母親相信僑僑投胎轉世，成為76行者遺體修復美容團隊總召集人陳修將的女兒。（圖／陳修將提供）

劉怡辰追問孩子的預產期是不是在一月底，還說「如果是的話我就相信！」陳修將內心一驚，因為孩子預產期的確在那時。細問之下劉女才解釋道，她透過觀落陰、問神明、問乩身等方式，確認能不能將3個孩子生回來，但得到的答案都是只能生回2個，而僑僑則會在隔年一月時重生，她原本納悶就算早產也來不及，直到夫妻倆來拜會才讓她理解。

而玄之又玄的還在後頭，在孩子出生前劉女的母親還去靈位前擲筊，接連問「妹妹是不是去投胎了」、「是不是出生在姓陳的人家？」、「父親是不是叫陳修將？」、「母親是不是在叫洪小晴」、「是不是投胎到在彰化這戶人家」、「是否XX醫院要出生了」，接連得到聖筊，讓劉女確信僑僑已經回到世間，後來在夫妻同意下也成了孩子的乾媽，期盼能持續照料僑僑長大。

陳修將在真實犯罪Podcast《我在案發現場》仔細闡述了遺體修復與時間賽跑的辛酸，他也坦承而這麼多年過去，每個災難事故在他內心累積的壓力「其實是沒有辦法消弭掉的」，而他自己有個記事簿，裡面紀錄了每一位罹難者的狀況，每當他認為自己支撐不住時，就會將簿子拿出來翻看，重新攪動內心的那些傷痛……

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▼劉怡辰（左）認陳修將及洪小晴（右）的女兒為乾女兒。（圖／陳修將提供）

▲▼母親相信僑僑投胎轉世，成為76行者遺體修復美容團隊總召集人陳修將的女兒。（圖／陳修將提供）

▼陳修將夫妻倆呵護下女兒已4歲大。（圖／陳修將提供）

▲▼母親相信僑僑投胎轉世，成為76行者遺體修復美容團隊總召集人陳修將的女兒。（圖／陳修將提供）

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