流產6次還被毒打　女亂刀反擊中要害！他終生無法自主如廁

▲江姓女子不滿陳姓男子持蒼蠅拍毆打她，更持鐵鍋攻擊她的頭部，為反擊一時失控，持水果刀刺穿陳男的腹部。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台南報導

江姓女子和陳姓男子原為男女朋友關係，但2人多次分分合合，江女更曾因陳男而墮胎6次。2019年9月，江女不滿整日不見陳男，陳男還喝得醉醺醺地回家，2人因而爆發肢體衝突，江女一時情緒失控，持水果刀反抗，怒刺陳男多刀，導致陳男大量出血倒臥客廳。事後陳男雖撿回一條性命，但大腸壞死，裝置人工肛門。一審依傷害致重傷罪，判江女徒刑1年10月，江女上訴；二審雖駁回其上訴，但給江女緩刑5年。

判決書指出，江姓女子和陳姓男子原為男女朋友關係，不過2人多次分分合合，江女更曾因陳男而墮胎6次。2019年9月，江女以一天8小時，日新1500元的代價受雇於陳男，從事拆箱芒果和裝箱的工作。

2019年9月5日晚間，江女不滿陳男整日不見人影，還和朋友喝完酒才回家，2人因而產生口角，後續更衍生為肢體衝突。江女不滿陳男持蒼蠅拍打她，後更持鐵鍋怒敲她的頭部，力道之大還讓鐵鍋凹陷，江女一時情緒失控，隨手拿起桌上的水果刀反擊，刺穿陳男的腹部並拔刀，導致陳男身上手臂與腹部有多處穿刺傷，最後因江女刺穿到主動脈，陳男大量出血倒臥在客廳，所幸被鄰居及時發現，送醫搶回一命。

不過陳男因缺血性大腸壞死，須切除左半邊的結腸和安裝人工肛門，這也意味著陳男喪失自主排泄的功能，後半生都無法自主排泄。事後陳男怒對江女提告。

庭審時，江女坦承一切犯行，不過強調自己並無預見陳男重傷的可能。江女向法官辯稱，她隻身在陳男的家中，本就處於劣勢，還遭陳男持續以蒼蠅拍毆打、用鐵鍋重擊她頭部，主張她持水果刀攻擊，只為讓陳男停止攻擊，無從預見陳男會終生需要使用人工肛門的結果。

一審，法官認為，江女持刀反擊雖然符合正當防衛的要件，但江女在遭受不法攻擊時，理智上應知第1刀刺向陳男的手臂，陳男會因此害怕而撤退，並非無刺傷陳男其他身體部位的替代手段，但江女卻刺穿陳男的腹部，導致陳男因傷引發腹部腔室症候群，認為其雖無故意，但與導致陳男重傷結果，有因果關係。

法官也指出，江女在刺傷陳男導致陳男重傷倒地後，未繼續刺殺陳男，直到陳男斷氣為止，而是立即離開現場，認定其無殺人故意，且事後江女有和解意願，惟因江男索賠金額過高而破局，依傷害致人重傷罪，判其有期徒刑1年10月。江女不服，再提上訴。

二審法官勘驗江女的證詞發現，江女曾指出第一刀刺向陳男手臂後，陳男仍持鐵鍋攻擊她的頭，江女本意要劃破陳男的皮帶，想讓其因害怕而撤退，未料卻因此劃傷陳男的肚子，後續勘驗陳男當時所持的鐵鍋，鐵鍋還有凹陷的情形，採信江女的證詞。

但法官也表示，原審認為江女犯行明確，判其有期徒刑1年10月，認為原審量刑並無不當，對於江女上訴請求減刑等語，予以駁回，不過卻考量該案程度應達「可憫恕之情狀較為明顯」之標準，認為江女的犯罪情狀有其特殊原因與環境，在客觀上足以引起同情，對江女宣告5年緩刑，但有附加條件，江女須遵守調解筆錄履行內容，同時往後禁止對陳男實施家暴行為。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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