快訊／對象鎖定！黃捷打高端遭收恐嚇信　警跨縣市追捕

記者吳奕靖、賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市議員黃捷宣稱自己收到兩封恐嚇信，內容對她進行非常嚴厲的言詞恐嚇，除了說要檢舉她之外，更用性羞辱等過分言詞辱罵她。黃捷也立即報警反擊，鳳山分局對外說明表示已經受理報案，同時將物證送往警察局鑑識中心，另外也鎖定一名寄信對象。

▲高雄市議員黃捷打高端疫苗後，收到2封恐嚇信。（圖／記者吳世龍攝）

鳳山分局針對市議員黃捷被恐嚇案件，在3日下午六點左右做出說明，表示黃捷議員已於同日下午報案，目前分局依程序受理相關證物並送警察局鑑識中心鑑識。另外依卷證資料本分局鎖定一寄信對象，已派員至台南帶案，犯嫌犯案動機刻正釐清中，鳳山分局也強調黃捷議員人身及服務處安全，也會加強簽巡。

▲高雄市議員黃捷打高端疫苗後，收到2封恐嚇信。（圖／記者吳世龍攝）

黃捷3日下午出面指出，自己收到2封恐嚇信，第一時間收到信的感想是滿難過的，從防疫以來，大家對疫苗紛紛擾擾，但是不應該因為她選擇某種疫苗，就針對她進行非常嚴厲的言詞恐嚇，這已經失去理性了，「當前疫情還沒過去，今天桃園又升級，大家應該要意識到，病毒才是敵人，不是國產疫苗，也不是打國產疫苗的人。」

黃捷表示，大家都有選擇疫苗的權利，不應該去干預別人，即便到現在，她也不覺得她打國產疫苗有錯，因為輪到她，她就去打，是對的選擇。她強調，儘速提升自己保護力，提升群體免疫力，應該是全民要有的共識，怎麼會因為她打高端就來恐嚇她，希望這樣風氣不要繼續下去，不然會阻礙國內提升疫苗覆蓋率的速度。