36歲舞小姐輕生亡　台南八大陳情求復業「政策殺人」

記者林悅／台南報導

國內新冠肺炎疫情警戒自7月27日起降為二級，不過歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、MTV、KTV、理容院等八大行業仍延不開放，台南傳出有舞小姐因不堪長期無業尋短身亡，3日近台南市八大行業200多名從業人員，在曾正義等人率領下，前往市府陳情，痛批「政策殺人，我們快活不下去了」。

▲台南市八大行業200多名從業人員，在曾正義等人率領下，前往市府陳情，痛批「政策殺人，我們快活不下去了」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「紓困是一場騙局，我們不要紓困，要復業、要工作」！台南市育樂事業商業權益促進會理事長曾正義強調，憲法第15條明定，政府要保障人民的生存權、工作權、財產權。政府發布三級警戒，合法經營的休閒娛樂場所（包含八大業者），全數暫停營業，業者及從業人員的生存權、工作權、財產權已受到嚴重侵害。

曾正義表示，今天到市府陳情，主要訴求，「不要政府的紓困，要復業、要工作」，請求政府有條件全面開放休閒娛樂場所，保障人民之生存權及工作權；曾正義呼籲政府照顧數十萬從業人員生計。

台南市育樂事業商業權益促進會所提陳情書指出，政府無限期勒令八大行業停業，沒有制定紓困配套措施，業者的門市、店面租金仍須持續支付，從業人員3個多月沒有薪水支應家庭生計，實在難以生存，請求政府仿照日本做法，研擬租金補償，領取補助金，讓合法業者與從業人員獲得妥適的照顧。

台南市副秘書長王揚智代表台南市長黃偉哲接下陳情書，王揚智說，國人的健康是首要考量，但經濟發展也不能停滯，黃偉哲市長也十分重視民生經濟，關心民眾生計，因此國人應共同努力，讓生活早日回歸正常，相關防疫規定係遵照中央的指示，針對八大行業業者及從業人員的訴求，市府能夠理解，黃偉哲市長也聽到了，將會向中央反映業者及從業人員的心聲。

▲台南市副秘書長王揚智代表台南市長黃偉哲接下陳情書，表示黃偉哲市長聽到了，將會向中央反映業者及從業人員的心聲。

「減油小家電」