黃偉哲感謝日本第四次捐贈AZ疫苗　日僑專案讓在台日人都可施打

▲台南市副市長趙卿惠表示，黃偉哲市長非常感謝日本宣布第四次捐贈疫苗給台灣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長趙卿惠表示，黃偉哲市長非常感謝日本宣布第四次捐贈疫苗給台灣，黃偉哲曾在日本首次捐贈疫苗時就宣布提供在台南居住日人接種疫苗，更在疫苗協調會議中向中央表達希望讓在台日人可以造冊施打，並簡化登記意願及施打流程，中央3日也宣布將成立日僑專案，讓全國在台日人都可以進行施打。

趙卿惠也表示，中央宣布增開第一劑接種AZ、第二劑可混打莫德納之對象，市府也將在下週中央撥配莫德納疫苗後，開放轄內專責醫院提供符合資格人員進行網路預約，相關資訊亦會公告在衛生局官網上。

此外，隨著疫情趨緩，台南市的社區關懷據點只要完成社區式防疫管理查驗表並進行申請，即可開放，8月24日至9月3日二週內，全市378處據點已開放達三分之一。

社會局表示，社區照顧關懷據點的開放條件，包含服務人員及服務對象須完成第一劑疫苗接種滿14天，未施打或施打疫苗未滿14日者須提供3日內快篩陰性證明等；據點開放後，關懷訪視以視訊、電話等方式替代，高關懷對象則加強聯繫問安服務，此外餐飲服務一律採外帶及外送，不得內用，同時暫停不必要的群聚活動，如卡拉OK等，另共用器材也暫停使用，且室內保持社交距離或以隔板區隔。

最後，趙卿惠提到，鑒於有傳出機師染疫案例，桃園宣布提升為二級加強的警戒措施。由此可見，防疫工作沒有放鬆本錢，除了國內的防治措施要持續進行、機動調整外，在邊境防治的部分也一定要再做更嚴格的處理，來維持國內較好的環境。

「減油小家電」