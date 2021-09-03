等不到八大復業！36歲舞小姐輕生亡　8歲女兒走上街：還我媽媽

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南一名施姓舞小姐受到疫情影響，長達數月失業無收入，房租、水電、孩子生活費都繳不出來，不堪負荷生活壓力最終選擇服藥輕生，身後留下1子1女，家屬連塔位都買不起，在施女死亡後2天只能以3000元樹葬簡單料理後事；今八大從業人員上街陳抗，施女的胞弟也帶著她的8歲女兒現身，直呼「政策殺人、還我媽媽！」

▲舞小姐8歲女兒走上街陳抗。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南八大行業從業人員今走上街頭陳抗，請求儘早復業。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，36歲的施女自19歲起即到酒店上班，年輕時還曾是店內紅牌，月收入達1、20萬，但因為賺得多、花得也快，轉眼青春不再，收入大不如前，且所存積蓄因投資遭騙光，才轉換跑道改往舞廳上班。去年起受到疫情影響，八大行業一度暫停營業，施女頓失經濟來源，為養家活口四處向錢莊借錢，最終無力還債，疑似被人討債強迫賣銀行帳戶給詐騙集團抵債，還因此吃上詐騙官司，所幸不久後八大行業解禁，她才重拾工作，開始有收入。

不料今年5月爆發疫情，全台進入三級警戒，八大行業至今禁止營業近4個月，復業之日遙遙無期，施女再度失去工作，每天都為生活貧困苦不堪言，常以泡麵全家度日，生活經濟壓力極大；8月16日下午，施女得知防疫警戒再次延長，頓時覺得人生沒有希望，最終選擇服藥輕生，雖然前夫發現異狀並立即報案救人，但無奈施女到院搶救後仍是宣告不治死亡。

施女死後，家屬連7萬元的塔位及後事都無法幫她辦，因沒錢死後2天就以3000元樹葬簡單處理她的後事。施女留有1男1女2名未成年子女，兒子也因家裡沒有錢供其讀書而輟學四處打零工貼補家用，如今施女去世，家裡雪上加霜，陷入愁雲慘霧之中。

今八大行業從業人員選擇走上街頭陳抗，更在台南市府前集結，向市長黃偉哲陳情，盼能儘早解禁、恢復生計；而施女的胞弟也帶著她8歲的女兒到場，還拿著「政策殺人、還我媽媽」頭巾聲援、表達訴求，希望政府能正視這一議題，保障相關從業人員的生存權、工作權。

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▼台南市副秘書長王揚智代表市長黃偉哲接受陳情。（圖／記者林悅翻攝）