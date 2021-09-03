　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

等不到八大復業！36歲舞小姐輕生亡　8歲女兒走上街：還我媽媽

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南一名施姓舞小姐受到疫情影響，長達數月失業無收入，房租、水電、孩子生活費都繳不出來，不堪負荷生活壓力最終選擇服藥輕生，身後留下1子1女，家屬連塔位都買不起，在施女死亡後2天只能以3000元樹葬簡單料理後事；今八大從業人員上街陳抗，施女的胞弟也帶著她的8歲女兒現身，直呼「政策殺人、還我媽媽！」

▲▼台南舞小姐輕生，8歲女兒走上街。（圖／記者林悅翻攝）

▲舞小姐8歲女兒走上街陳抗。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南施姓舞小姐輕生，八大行業抗議請求復業。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南八大行業從業人員今走上街頭陳抗，請求儘早復業。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，36歲的施女自19歲起即到酒店上班，年輕時還曾是店內紅牌，月收入達1、20萬，但因為賺得多、花得也快，轉眼青春不再，收入大不如前，且所存積蓄因投資遭騙光，才轉換跑道改往舞廳上班。去年起受到疫情影響，八大行業一度暫停營業，施女頓失經濟來源，為養家活口四處向錢莊借錢，最終無力還債，疑似被人討債強迫賣銀行帳戶給詐騙集團抵債，還因此吃上詐騙官司，所幸不久後八大行業解禁，她才重拾工作，開始有收入。

不料今年5月爆發疫情，全台進入三級警戒，八大行業至今禁止營業近4個月，復業之日遙遙無期，施女再度失去工作，每天都為生活貧困苦不堪言，常以泡麵全家度日，生活經濟壓力極大；8月16日下午，施女得知防疫警戒再次延長，頓時覺得人生沒有希望，最終選擇服藥輕生，雖然前夫發現異狀並立即報案救人，但無奈施女到院搶救後仍是宣告不治死亡。

施女死後，家屬連7萬元的塔位及後事都無法幫她辦，因沒錢死後2天就以3000元樹葬簡單處理她的後事。施女留有1男1女2名未成年子女，兒子也因家裡沒有錢供其讀書而輟學四處打零工貼補家用，如今施女去世，家裡雪上加霜，陷入愁雲慘霧之中。

今八大行業從業人員選擇走上街頭陳抗，更在台南市府前集結，向市長黃偉哲陳情，盼能儘早解禁、恢復生計；而施女的胞弟也帶著她8歲的女兒到場，還拿著「政策殺人、還我媽媽」頭巾聲援、表達訴求，希望政府能正視這一議題，保障相關從業人員的生存權、工作權。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼台南市副秘書長王揚智代表市長黃偉哲接受陳情。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南施姓舞小姐輕生，八大行業抗議請求復業。（圖／記者林悅翻攝）

►電烤盤激殺2折！中秋爽吃減油烤肉

ET快訊
快訊／桃園北科附工2154師生緊急PCR！　暫不能離開校園
快訊／長榮機師小孩也確診！　全校停課
快訊／雲林驚爆突破性感染！　打2劑疫苗返國確診
打完高端「副作用超棒」！　鍾明軒：不信國產，請去打對岸疫苗
時鐘App鬧鐘不會響！　網狂刷一星負評：重載也沒用
「鯊魚狠咬人頭」恐怖畫面曝！　潛水客跟團眾人嚇瘋狂踢
告阿嬤「略誘罪」！帶8歲孫女失聯6天　家屬不忍了原因曝光
熊熊自曝「影片被流出」感受！　粉絲超心疼：能自嘲不容易

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

36歲舞小姐輕生亡　台南八大陳情求復業「政策殺人」

看不順眼　夜衝男飆159追逐逼車+急煞擋車！行車紀綠器說真話

八大禁營業集體陳情　女店長悲「已負債百萬別逼到死」　　

八里左岸驚爆隨機狼！2正妹被拖進草叢下手　起底淫魔：超恐怖

女遊客太平山見晴步道「拍照滑落邊坡」　額頭撕裂送醫

她被邀看夜景卻上摩鐵嘿咻　「隱約記得一切」反成逆向鐵證

鹿港阿北靠種植擁上億身家　「扦插+日照」催生！一夕破產

告阿嬤「略誘罪」！帶孫女出遊失聯第6天　家屬不忍了原因曝光

網揪組團一起看Netflix　數百網友「看2個月」才知上當

獨／台中透天厝遭闖空門搬走233萬　關鍵竟是屋主忘了這件事

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

老婆迷上挖水果！小孩吃水梨球 老公吃挖剩「廚餘」網：是藝術品

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

盧廣仲「神隱5天發聲了」！親上火線回留言　《Reality》原唱聽完《刻在》：這是首好歌

保時捷閃3下切車道、跨越槽化線 「3違規行為被拍下檢舉」挨罰9000

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

36歲舞小姐輕生亡　台南八大陳情求復業「政策殺人」

看不順眼　夜衝男飆159追逐逼車+急煞擋車！行車紀綠器說真話

八大禁營業集體陳情　女店長悲「已負債百萬別逼到死」　　

八里左岸驚爆隨機狼！2正妹被拖進草叢下手　起底淫魔：超恐怖

女遊客太平山見晴步道「拍照滑落邊坡」　額頭撕裂送醫

她被邀看夜景卻上摩鐵嘿咻　「隱約記得一切」反成逆向鐵證

鹿港阿北靠種植擁上億身家　「扦插+日照」催生！一夕破產

告阿嬤「略誘罪」！帶孫女出遊失聯第6天　家屬不忍了原因曝光

網揪組團一起看Netflix　數百網友「看2個月」才知上當

獨／台中透天厝遭闖空門搬走233萬　關鍵竟是屋主忘了這件事

澎湖最新海景餐廳！純白玻璃屋吃海鮮燉飯、喝奶蓋　走出去就是沙灘

離岸風電進度落後　藍轟政策跳票、綠籲不要抹黑綠能

36歲舞小姐輕生亡　台南八大陳情求復業「政策殺人」

小一兒開學「女神第3天就崩潰了」！　孩丟失2物品：厚操煩開始

基本工資到底漲不漲？　勞團高喊月薪要到26K

紐約大街變泳池！他暴雨中躺充氣床「超chill漂浮」　萬人讚爆

拿玩偶出來曬！兩汪「假扮大娃娃」定格　側躺曬日光浴療癒萬人

飛官朱冠甍+潘穎諄入祀忠烈祠　後人永遠追思

快訊／長榮機師兒確診！桃園「北科附工」2154名師生緊急PCR

紐約暴雨奪60命！　徐乃麟揭「居美學霸兒住處狀況」

社會熱門新聞

即／嬤帶8歲孫女去阿里山　最後身影曝

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

祖孫失聯第6天　家屬告阿嬤「略誘罪」原因曝

女大生從36樓墜落！粉身碎骨慘死　父母見屍淚崩

他在日月潭撿到斷掌「助破母女3死分屍案」　人生從此大轉運

已失聯5天...阿嬤帶8歲孫女去阿里山　從此音訊全無

聖結石逛西門町親眼目睹墜樓　死者身分曝光

舞小姐輕生亡　8歲女兒走上街：還我媽媽

富爸爸留1億遺產突冒哥哥來爭產！　26歲女抬棺抗議

17歲少女遭焚屍！15歲西施作案原因曝

東吳幫組「奧創國際」吸金7億！董事長離奇亡　4摯友秒甩鍋

新北4女遇山難！消防局1招定位救人

內湖警收毒梟20萬聲押禁見　另2警員交保

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

更多熱門

相關新聞

疫情逐漸趨緩南警取締酒後駕車

疫情逐漸趨緩南警取締酒後駕車

為因應疫情逐漸趨緩，可能宴飲應酬機會增加而導致酒後駕車情事變多，台南市警三分局自7月初起即加強取締酒後駕車行為，三分局統計，於疫情較嚴峻期間，2021年5、6月合計取締酒後駕車39件，7月取締增加至51件，疫情降為二級警戒後，8月則取締50件，總計7、8兩月取締能量較去年同期增加33件之多。

男被甩「怒刺女友媽8刀」奪命　今審結宣判

男被甩「怒刺女友媽8刀」奪命　今審結宣判

台南93歲爺爺離奇失蹤5天　靠「這東西」保命

台南93歲爺爺離奇失蹤5天　靠「這東西」保命

錢薇娟訪台南　市長允諾規劃小巨蛋

錢薇娟訪台南　市長允諾規劃小巨蛋

安平觀音亭盂蘭盆消災祈福法會

安平觀音亭盂蘭盆消災祈福法會

關鍵字：

台南舞小姐

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言　經濟復甦日要來了

23到28歲限定！AZ「加開場」上午10點開搶

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝

知名Coser控訴「也被Gino勁宥性侵」！羞愧不敢聲張

外送員3個月只休1天　衝3706單賺破66萬元

不雅片瘋傳　重機女神億萬身家起底

即／嬤帶8歲孫女去阿里山　最後身影曝

19歲童星失蹤⋯三天後成冰冷遺體

誰還在月繳1399　1類人被點名

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

大學重讀「想念什麼」？網秒點「這科系」

談判破裂！阿富汗反抗軍擊殺300塔利班戰士

聖結石西門町親睹墜樓死亡案！

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面