台南八大行業陳情求復業　黃偉哲：請中央做出防疫公平性的考量！

記者林悅／台南報導

國內新冠肺炎疫情警戒自7月27日起降為二級，不過歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、MTV、KTV、理容院等八大行業仍延不開放，台南市八大行業200多名從業人員，3日上午前往台南市政府陳情，市長黃偉哲回應指出，會反映中央流行疫情指揮中心，請做出公平性的考量。

▲針對台南市八大行業200多名從業人員，前往台南市政府陳情，市長黃偉哲回應指出，會向中央流行疫情指揮中心反映，請做出公平性的考量。（圖／記者林悅翻攝）

台南市育樂事業商業權益促進會所提陳情書指出，政府無限期勒令八大行業停業，沒有制定紓困配套措施，業者的門市、店面租金仍須持續支付，從業人員3個多月沒有薪水支應家庭生計，實在難以生存，請求政府仿照日本做法，研擬租金補償，領取補助金，讓合法業者與從業人員獲得妥適的照顧。

針對八大行業業者及從業人員的訴求，黃偉哲市長回應指出，台南市育樂事業商業權益促進會會員的陳情，基於防疫第一考量客觀評論，有些「做臉」、「按摩」脫掉口罩、人與人距離這麼近的行業都可以開放營業，那被關那麼久的育樂行樂，在做好防疫措施，例如防疫隔板等，應可以做考量，以同一基準來量。

黃偉哲說，聽說有從業人員因一些因素自殺尋短，他覺得很遺憾，他希望每個人都要珍惜生命。政府應考量給業者生路、給紓困及各方面考量，他願意向中央流行疫情指揮中心，反映業者及從業人員的心聲，請中央做出公平性的考量。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

「減油小家電」