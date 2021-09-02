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王齊麟缺席北市表揚活動　柯文哲：有那麼嚴重嗎？

▲▼柯文哲出席台北市110年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲出席台北市110年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府2日下午2時於台北體育館1樓綜合球館舉辦「台北市110年運動有功團體及人員表揚典禮」，由台北市長柯文哲親自頒獎，向運動有功團體及人員表達敬意，並頒發7個獎項，共計46名獲獎者。不過，設籍於台北市的羽球選手王齊麟卻未出席此活動，媒體追問是否因為上次兩人視訊遭出征？柯文哲回應，「有那麼嚴重嗎？」

今年正逢2020東京奧運，台北市政府為表示對本次東奧代表隊本市參賽選手及教練的感激與敬意，感謝他們在運動場上的努力不懈與無私的奉獻，除了本年度表揚典禮中增設「2020東京奧運優秀選手及教練獎」以為表彰外，另頒發感謝狀、獎勵金及慰問金。

此次出席典禮的運動選手，包括射箭男團銀牌鄧宇成、空手道銅牌文姿云、拳擊銅牌黃筱雯，以及體操好手唐嘉鴻，但設籍在台北市、1日才去總統府的羽球選手王齊麟卻沒出席，引發網友質疑。被問到王齊麟不來，是否跟之前兩人同框視訊，結果被網友批評蹭熱度有關？柯文哲回應，「有那麼嚴重嗎？」

而台北市政府則表示，都有向設籍於北市的選手發出邀請，王齊麟可能有其他行程安排，因此沒有出席。

▲▼柯文哲出席台北市110年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳南教練。（圖／記者周宸亘攝）

柯文哲致詞表示，為表揚台北市優秀的運動選手、教練，還有推廣運動有功的團體，北市府在每年9月9日國民體育日舉辦表揚典禮；體育是以公平競爭為核心價值的活動，對人類社會在和平、進步、團結等價值的追求上，有相當重要的社會功能。

此典禮共頒發有「傑出運動選手獎」、「優秀運動教練獎」、「績優體育團體及個人獎」、「運動推手奬」、「推動運動性別平等獎」、「2020東京奧運優秀選手與教練獎」及「終身成就獎」等7個獎項，共計46名獲獎者。

終身成就獎部分，本年度是由現任110年全國運動會台北市女子網球隊陳南教練獲頒，陳南教練持續教導網球已逾50載，目前依然在球場上持續訓練工作，陳南教練帶領台北市中山國小網球隊獲得教育盃超過30年的冠軍；帶領台北市新興國中網球隊獲得超過12次的全中運冠軍；帶領台北市男子網球隊在團體賽獲得超過7次的冠軍；更培養出一位亞洲從來沒有過的世界青少年網球球王楊宗樺。

台北市110年運動有功團體及人員獲獎名單：

1、傑出運動選手獎：林呈璟（舉重）、黃渼茜（游泳）、吳詩儀（拳擊）、馬允中（跆拳道-品勢）、賴品儒（競技體操）、謝千鶴（田徑）、林文芳（田徑、空手道）、趙柔（空手道）、許王淑卉（柔道）。

2、優秀運動教練獎：賴明輝（拳擊）、寧玉麟（空手道）、林祥威（體操）、劉筱柔（羽球）。

3、​績優體育團體及個人獎：台北市體育總會鐵人三項協會、台北市體育總會土風舞協會、台北市體育總會民俗體育運動協會、台北市體育總會國標舞協會、台北市體育運動舞蹈協會、台北市北投區體育會、台北市文山區體育會、社團法人台北市長跑協會、李慧淑（排舞）、莊洋文（樂樂棒球）。

4、運動推手獎：興富發建設股份有限公司（棒球）、中華民國路跑協會（路跑）、台北市內湖運動中心（綜合）、勝利體育事業股份有限公司（羽球）、社團法人中華民國健身運動協會（健身）、台北市萬華運動中心（綜合）、中國青年救國團台北市團務指導委員會（綜合）、周寤竹（綜合）、王信博（軟式棒球）。

5、推動運動性別平等獎：社團法人台灣運動好事協會（綜合）、賴文偉（綜合）。

6、2020東京奧運優秀選手與教練獎：
選手：黃筱雯（拳擊）、鄭怡靜（桌球）、林昀儒（桌球）、鄧宇成（射箭）、唐嘉鴻(競技體操)、文姿云（空手道）、王齊麟（羽球）。
教練：劉宗泰（拳擊）、鄭佳奇（桌球）、翁士航（競技體操）、黃昊昀（空手道）。

7、終身成就獎：陳南（網球）。

2020東京奧運代表隊北市參賽選手及教練頒發感謝狀名單：

選手：黃渼茜（游泳）、王冠閎（游泳）、黃筱雯（拳擊）、吳詩儀（拳擊）、鄭怡靜（桌球）、林昀儒（桌球）、呂紹全（射擊）、鄧宇成（射箭）、唐嘉鴻（競技體操）、蕭佑然（競技體操）、洪源禧（競技體操）、文姿云（空手道）、王子維（羽球）、王齊麟（羽球）、謝語倢（網球）、許絜瑜（網球）。

教練：黃智勇（游泳）、劉宗泰（拳擊）、賴明輝（拳擊）、鄭佳奇（桌球）、陳文菱（射擊）、翁士航（競技體操）、鄭焜杰（競技體操）、寧玉麟（空手道）、黃昊昀（空手道）、欒勁（羽球）。

▲▼柯文哲出席台北市110年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼柯文哲出席台北市110年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▼文姿云。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼柯文哲出席台北市110年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▼黃筱雯。（圖／記者周宸亘攝）

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▼洪源禧。（圖／記者周宸亘攝）

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▼鄧宇成。（圖／記者周宸亘攝）

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▼唐嘉鴻。（圖／記者周宸亘攝）

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