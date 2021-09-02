柯文哲稱疫情幾乎消滅！擬取消醫院免費PCR　網驚喊：別立旗

▲柯文哲提到，要思考一下北市七家醫院提供的免費PCR檢測是否要繼續。（圖／北市府提供）

實習記者黃品臻／綜合報導

台北市長柯文哲昨（1）日下午在防疫記者會上，提到北市已有多天沒有不明感染源的確診者，可以說疫情幾乎已經消滅掉，因此需要思考北市醫院是否要繼續提供免費PCR檢測。此番話一出讓網友大驚，直呼「別立旗」！

自7月6日起，台北市七家醫院開放民眾免費篩檢，不過隨著疫情趨緩，篩檢出陽性個案的數量也不斷下降，1日就篩檢了1992例，陽性率為零。對此柯文哲在防疫記者會中指出，「現在不知道要做幾萬個才能抓到一個確診者，所以要思考一下醫院的免費篩檢要做到什麼時候，但目前還在疫情觀測期，所以還是要特別小心。」

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柯文哲有意取消免費PCR檢測一事也引起PTT上的鄉民們熱議，網友們紛紛留言，「乾，不要立旗啊」、「PCR台灣很貴的」、「花小錢防制比較好吧」、「乾，阿伯不要想省，不要鬧」、「不如解決自費PCR價格過高的問題」、「等連續14天+0再說消滅好嗎」。

不過也有網友遲相反立場，「阿北務實」、「為人民看守荷包」、「改快篩陽或醫生診斷才能免費就好啦」、「收費好啊」、「月底中秋連假後過一星期還是維持這樣的情況，那的確是可以考慮了」。有網友認為，柯文哲只是提出要思考，「又不是馬上，一堆人眼脫？」

根據維基百科顯示，「立Flag」（立旗）是一個網路流行詞，意指振振有詞以表雄心，或者立下目標，卻為後續事件適得其反做鋪墊。